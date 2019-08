Vila de Cruces despide hoy sus fiestas patronales con música

Las fiestas patronales en honor a la Piedade se despedirán hoy en Vila de Cruces después de cuatro jornadas festivas con distintas agrupaciones musicales, así como con diversas propuestas socioculturales para todos los públicos. Uno de los grandes atractivos que no deja indiferente a nadie es el Rali de Carretillas.

La jornada dominical estuvo marcada por el pasacalles a cargo de la Banda Artística de Merza, que después ofreció un concierto, y de la Banda de Gaitas de Piloño. La banda recorrió la carretera general y el grupo de gaitas, las paralelas. Durante el pasacalles, que arrancó a las 11:30 horas, la lluvia no hizo acto de presencia y esperó a la misa. Finalmente, la Festa do Neno que estaba prevista se decidió anular ya el sábado por las condiciones meteorológicas adversas, que provocaron una gran inestabilidad ayer en la comarca, con fuertes chaparrones y que deslucieron las múltiples celebraciones que hubo. La jornada dedicada a la infancia todavía no se sabe cuando se celebrará. La verbena estuvo marcada por las orquestas Deluxe y Kubo.

Hoy el pasacalles correrá a cargo de la Banda de Música Municipal de Agolada y de los gaiteros de Punteirolo. La misa solemne será a las 13:00 horas. Seguidamente, la agrupación agoladesa anteriormente citada ofrecerá un concierto. A las 19:00 horas actuará el grupo de baile de Punteirolo. La verbena correrá a cargo de las orquestas Alkar y Solara.