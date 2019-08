Carballedo acoge 14 actividades del Verán Cultural

La programación del Verán Cultural de Cerdedo-Cotobade llega a Carballedo este viernes y se mantendrá activa hasta el lunes 19. En total contará con 14 actividades de ocio repartidas en once jornadas.

El viernes tendrá lugar el mercadillo mensual. Además, será hasta este día que estarán abiertas las incripciones para la Baixada de Carrilanas de San Xusto que tendrá lugar el sábado. Y para cerrar el primer fin de semana de esta segunda fase del Verán Cultural 2019, a las 11.00 horas, en la Praza do Concello, se realizará una actividad de rastreo con brújulas y GPS.

El lunes 12 se proyectará Hotel Transilvania 3 a las 21.30 horas en la Praza da Biblioteca y será la primera actividad de la semana grande del Verán Cultural en Carballedo. Tras la sesión de cine, será el turno del teatro con la representación de la pieza O pozo das señoras a cargo de la compañía Rino e Penadique a las 20.00 horas en la Praza do Concello.

La Asociación Cultural de San Miguel de Carballedo organizará el miércoles 13 una churrascada amenizada por La Franga a las 21.30 horas en la Praza do Chan. A esta misma hora se celebrará la competición de fútbol veterano.

Camiñando baixo as estrelas será la actividad nocturna del jueves 15. Esta consistirá en una caminata noctura y la visita al Observatorio do Coirego con salida a las 21.00 horas de la Praza do Concello.

El viernes de San Roque habrá la tradicional ofrenda floral a Ricardo Portela delante de su busto y un festival de música tradicional con la participación de Os Trazantes de Tenorio, Os Abrentes de Cerdedo, Foula e Os Afoutes do Canón de Pau.

La Praza da Chan acogerá el sábado 17 el Día do Neno con diversas actividades e hinchables para los más pequeños.

Al día siguiente habrá será la final del Torneo de Fútbol de Veteranos a las 19.30 horas y habrá un espectáculo de magia infantil, Adiviña que!, de Adrián Conde, a las 21.00 horas en la Praza da Biblioteca.

Será en este mismo lugar donde El Verán Cultural cierre sus puertas el lunes 19 con la pieza teatral Go on! de la compañía Malasombra, a las 21.00 horas.