A Festa das Palabras premia a 61 novos literatos da Estrada

Os equipos de Dinamización da Lingua Galega dos centros de ensino da Estrada -os Dinamizaestrada- conmemoraron onte a súa Festa das Palabras distinguindo aos 61 novos literatos que este ano gañaron o VI Concurso de Micropoemas e Microrrelatos, con creacións que debían conter a palabra "lenda" no caso dos microrrelatos e "serán" no dos micropoemas, en alusión a palabras usadas nos títulos do escritor homenaxeado polas Letras Galegas, Antonio Fraguas. Todos os gañadores recibiron un libro que recompila as creacións premiadas e un caravel branco.

Este ano os gañadores en Micropoemas gañaron Lara Pena Gálvez, Catalina Álvarez Rosende, Lía Rey Gómez, Xiana Bouzón García, Daniela Porto Fernández, Carlota Otero Rodríguez, Catuxa Temes Diéguez, Germán Prado Cacheda, Julia Sinde Calviño, Martín Seoane Duro, Fabiola Valiña Sainz, Óscar Paz Pedreira, Estela Riera Vázquez, Iria Martín Basanta, Carla Prado Cacheda, Lara Rey Rosende, Breixo Fernández Picallo, Fabián Couto Caramés, Sara Espiño Vaamonde, Iago Durán Castro, Celia Otero Mosquera, Natalia Fuentes Mosquera, Hiba Lajouad Dyani, Carlota Torrado de Miranda, Eva Cobas Iglesias, Noel Pazos Pereira, Uxía Correa Iglesias, María Ribadavia Uzal, Ainoa Carracedo Flores e Celia Astorga Herraiz.

Xa en Microrrelatos impuxéronse Mateo Troitiño Raposeiras, Manuel Rodríguez Rajoy, Marcos Souto Riveira, Marta Mahía Fernández, Mauro Ferro Rey, Amara Riveira Rodríguez, Carmen Rey Alonso, Samuel García Otero, Hugo Iglesias Isla, Víctor Riveira Castro, Alba Moimenta Brey, Saúl López Muíños, Marcos López López, Helena Miranda Iglesias, Marco Vázquez Souto, Antón Payno Míguez, Daniel Míguez García, Carla Otero Cabaleiro, Adriana Orosa Fernández, Carla Campos Valcárcel, Nicolás Moure González, Daniela Torres Romero, José Sangiao Tosar, Ángela Caeiro Canabal, Alejandro Barcala Iglesias, Nicolás Otero Mosquera, Rodrigo Brey Couto, Saleta Lueiro Pereira, Yassine Ani, Marta Pampín López e Telmo Leira Loureiro