Arranca el fresado del firme de la avenida Fernando Conde de A Estrada

La humanización de la avenida Fernando Conde de A Estrada entra en su fase final con el fresado del firme, que acaba de iniciar esta mañana personal y maquinaria enviada por la empresa Covsa. Los trabajos dieron comienzo en el tramo comprendido entre el cruce donde está radicada la tienda de alimentación Villabrasil y el de la hamburguesería Florida. Sin embargo, a lo largo del día se prevé que las obras se extiendan hasta el cruce de la Travesía de Fernando Conde sito a mano izquierda al pasar el concesionario de la Renault en dirección a la rotonda de As Colonias. De ahí que ambos tramos se hayan cortado al tráfico ya por la mañana, dejando sin embargo abierta al paso la travesía que comunica Iryda y Baiuca con la Rúa do Muiño pasando por las inmediaciones de Villabrasil. Asimismo, señales instaladas en la mayor parte de la avenida de Fernando Conde advierten de la prohibición de estacionar en esta calle a partir de las 8.00 horas de esta mañana.

Mientras, otros operarios continúan rematando la pavimentación de la acera de Fernando Conde comprendida entre el cruce con Varela Buxán -en las inmediaciones de la hamburguesería Florida- y el cruce con la carretera de Paradela, en A Porta do Sol.

De este modo, se afronta la última semana de obras de humanización de esta emblemática rúa. Consistirán en rematar por completo las aceras y en completar el fresado del firme y la aplicación de una nueva capa de rodadura.