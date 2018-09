López le pide a Silva rebajar la tensión y sacar adelante ya los proyectos paralizados

Un día después de que la presidenta de la Diputación y el alcalde de A Estrada, Carmela Silva y José López, se criticasen con dureza, el regidor local abogó por "rebajar el nivel de crispación política" en beneficio de los 21.000 vecinos del municipio estradense. Aseguró que entró en política por su "vocación de servicio público" y afirmó que los políticos tienen que ser "útiles a la sociedad a la que servimos". Por eso, aunque asegura que "hay muchas cuestiones en las que no coincido en absoluto con la presidenta de la Diputación ni en el fondo ni en la forma" entiende que la situación de parálisis de los proyectos del Plan Concellos de A Estrada en la Diputación -que paraliza incluso fondos propios del Concello que se vincularon a proyectos cofinanciados para evitar fraccionar contratos- es "injustificable", "insostenible". "Por mucho que la señora Carmela Silva esté enfadaa conmigo esto no tiene más recorrido", aseguró. "Que se pongan a trabajar, que es lo que importa", opinó.

Aunque "en lo personal y en lo político" no "podría estar más distante " de Silva, dijo, "una cosa es lo que piense yo como José López y otra como alcalde de todos los estradenses". Y por eso, afirmó, voy a tener bastante más categoría que ella", a la que cree "impregnada del espíritu del alcalde de Vigo, el señor Caballero" y ve con "un modus operandi" parecido. "Mi forma de estar en política durante estos 15 años fue radicalmente distinta a la suya y, de momento, no me fue tan mal. Me gustaría que, de una vez por todas, se resuelvan los proyectos que tenemos pendientes del Plan Concellos", indicó. Aunque se reafirma en que el hecho de que Carmela Silva estuviese en A Estrada el miércoles para "dar una rueda de prensa para criticar al alcalde" pero no para asistir a la inauguración de una feria de vital importancia para A Estrada aun siendo la Diputación miembro del Patronato es un "auténtico desprecio y un despropósito", quiere cambiar la beligerancia por la negociación en aras del interés vecinal. "Tiene que acabarse esta situación vergonzosa y lamentable", sentenció.

Cree que no es comparable en términos de eficiencia decir que la Diputación solo tarda 6 meses en supervisar un proyecto y que el Concello tarda año y medio en licitar, adjudicar, ejecutar y justificar obras de 400.000, 500.000 o 600.000 euros. Subraya que los técnicos de la Diputación "simplemente" tienen que revisar un "proyecto ya redactado, supervisado y validado por los técnicos municipales", los mismos que hacían los proyectos que antes se aprobaban sin problema alguno. Ahora, en cambio, entiende que por "revanchismo", "están analizando nuestros proyectos al mínimo detalle" y los paralizan.

Lo ejemplificó aludiendo al segundo requerimiento que llegóal concello en relación con la mejora del campo Manuel Regueiro. El Concello ya había respondido a uno anterior. "Nos dijeron que, en principio estaba bien, pero que los técnicos acreditasen que no se necesitaba ningún informe sectorial", señaló. Así era. "Pero sorpresivamente nos llega un requerimiento de que hay algo en el proyecto que a los técnicos de la Diputación no les gusta y hay que modificar", lamentó. Le piden que acrediten plazo de garantía, que eliminen referencias a marcas comerciales concretas y un par de cuestiones más de escasa importancia.

Cree que es el modo del PSOE de "hacer chantaje" en relación con un dinero que recuerda que "es del Concello". "Nosotros decidimos donde lo invertimos", explica. Aboga por que la presidenta provincial entienda que "al final los alcaldes somos cargos electos. Ella es una concejala de Vigo a la que pusieron de presidenta de la Diputación". Entiende que no debe perder el "respeto institucional. No le pide que le conceda "nada más que lo que le corresponda a A Estrada" sino lo que le pertenece, "que resuelva lo que tiene que resolver y que no nos siga marginando". "Es muy sospechoso. A Estrada nunca tuvo ningún problema con la Diputación y ahora somos el peor concello, tal vez el único que no tiene resuelto ningún proyecto importante. Es mucha casualidad. Dejemos nuestras diferencias a un lado por los vecinos", que necesitan los asfaltados por un millón de euros, la mejora del campo Manuel Regueiro que usan más de medio millar de personas y la reparación de las fuentes del rural.

Subraya que la Diputación "no hizo ni un solo metro en un vial provincial" e "intenta engordar la cifra" hablando de inversiones en la comarca cuando en A Estrada "no se hizo ni una sola inversión fuera del Plan Concellos". Lo opone a su etapa como diputado. En esos 4 años "los hechos están ahí": se fraguó la "operación urbanística de A Baiuca para crear suelo dotacional, se construzyó el nuevo campo de fútbol y se mejoraroin las carreteras Liñares -Valboa y Portela-Souto de Vea" además de ampliar el curro de Sabucedo o mejorar la conexión de la zona deportiva con la N-640. Suman 10 millones de euros de inversión más allá de los planes de asfaltados y del Plan Concellos.

Urge a desbloquear los proyectos que la Diputación le tiene paralizados a A Estrada para que las obras se puedan adjudicar cuando antes y ejecutar. Ya será a "destiempo": en "invierno será mucho más complicado". Pero urge a hacerlo cuanto antes. Hasta ahora no se pudo. "Nos tienen bloqueados", afirma. Le gustaría invitar a Silva "a ver las obras que estamos haciendo" para uqe sea consciente de que las que se hacen con fondos provinciales son una "parte de todo lo que se está haciendo".