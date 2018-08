El BNG reclama un informe del servicio "insuficiente" de las traídas de agua en Rodeiro

Rodeiro celebró ayer un pleno ordinario en donde el principal tema fue la moción presentada por el BNG sobre la reparación de las traídas de agua que según el portavoz, Alberte Lamazares, se caracteriza por tener un servicio "insuficiente", mientras que el alcalde, Luis López, alega que llevan a cabo diversas actuaciones en este ámbito. Lamazares considera que es necesario un informe que determine las causas de la problemática del suministro de agua.

La moción contó con una aprobación unánime. "El 26 de junio del año pasado presentamos una moción por la problemática de las traídas de agua para que la Consellería de Medio Ambiente realizase un informe de cual es la situación del servicio en todas las parroquias y lo votaron a favor, pero no se hizo nada, el PP aprueba nuestras mociones, pero nunca las materializa, por lo que solo lo hace para venderle a la sociedad que nos apoya", y alega que el PP indicó que lo que importan son los hechos, no un informe, pero Lamazares considera que el informe "es necesario, para actuar". Todos los partidos también votaron la otra moción del BNG para aplicar medidas para combatir los problemas que ocasiona la avispa asiática. En el apartado de ruegos y preguntas el BNG sacó a colación el tema de la dependencia. El gobierno señaló que la Xunta le había concedió al municipio 700 horas del SAF y el alcalde, Luis López, confirmó que en breve comenzará a contratar a personal para ofrecer este servicio, "pero nos encontramos con que las dos asistentas sociales titulares están de baja", por lo que esto está provocando retraso en la contratación, "y las horas que nos conceden no llegan para cubrir todos los casos".