Las "Xornadas marisqueiras" intentan mitigar la pérdida de la Festa do Marisco

O Grove vive su peor octubre de la historia reciente. Sin Festa do Marisco, suspendida para evitar contagios por coronavirus, el sector turístico agoniza en un mes en el que está acostumbrado a vivir su momento dulce. Es por ello que ahora surgen algunas propuestas con las que tratar de hacer más llevadera la situación, aunque todo el mundo sepa que sin los fogones de la cita gastronómica más importante de España nada es lo mismo.

En este contexto se lanzan las llamadas "Xornadas marisqueiras", un proyecto promocional de la asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) que se presentó ayer a bordo del catamarán Fly-Delfín con apoyo de la Xunta. Es, como había avanzado FARO, un proyecto basado en la afamada cocina meca para promocionar O Grove como destino, dar a conocer su gastronomía y dinamizar la actividad turística aprovechando el tirón que pueda ejercer el puente del Pilar, cuando la Festa do Marisco debería vivir su momento álgido.

Incluye actividades concretas, como el taller-exhibición "La cocina del mar", que se celebrará el viernes en la lonja y se dedicará a bivalvos como la almeja roja, relojito, berberecho y lapas. Pero, sobre todo, Emgrobes buscará la promoción de hoteles y restaurantes, animando a la gente a consumir en ellos y apostando por los productos más característicos de los fogones grovenses. Con esta promoción se garantizará la calidad de los pescados y mariscos, pero también "que se cumplen las medidas de seguridad establecidas por la crisis del Covid-19", sin dejar de insistir en que actualmente "O Grove es uno de los lugares donde la incidencia del virus es menor".

Así quedó patente en la presentación de las jornadas, que van a extenderse desde el viernes hasta el día 18. En su puesta de largo participó la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, quien alabó la "valiente" implicación de Emgrobes y los establecimientos de hostelería y restauración, tratando de reinventarse "para atraer con toda la seguridad sanitaria necesaria a los amantes del marisco".

"Con seguridad en los locales sí se puede", sentenciaron los encargados de promocionar esta campaña que implica también al comercio local, barcos de pasaje y todo tipo de negocios.



Críticas al ejecutivo local

El lanzamiento de las "Xornadas marisqueiras" no está exento de polémica. La patronal no oculta su enfado con el gobierno socialista de O Grove, al que reprocha su falta de apoyo. "No hemos recibido más que negativas cuando para compensar la cancelación de la Festa do Marisco intentamos por todos los medios que el Concello realizara acciones de promoción alternativas", reflexionan en Emgrobes.

Unas acciones, explican, tendentes a atraer visitantes a los hoteles y restaurantes mecos, "capaces de ofrecer tanto medidas de seguridad como una extraordinaria gastronomía en este mes de octubre". Es una promoción que la entidad cree "fundamental", por lo que impulsó las "Xornadas marisqueiras" buscando financiación en otras administraciones.