Multado por desplazarse para comprar cerveza

Se acabó el tiempo de las advertencias, las buenas palabras y los consejos. Las multas a quienes infringen las normas derivadas del estado de alarma en que se encuentra el país son cada vez más frecuentes, y sus importes son considerables. También en O Grove, donde se ha multado, por ejemplo, a un vecino "sorprendido" tras desplazarse unos cuantos kilómetros para comprar cerveza.



Se trata de un ciudadano de San Vicente que se desplazó hasta un supermercado del centro de la villa meca y que, cuando fue interceptado, declaró que iba a comprar cerveza, lo cual no le sirvió como disculpa, ya que no se trata de un producto de primera necesidad.



Frente a este tipo de actitudes hay que decir que, una vez superado el "periodo de aprendizaje", y cuando se cree que todos los ciudadanos están más que informados de cuanto sucede en el mundo con el avance del coronavirus Covid-19, "las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han superado la fase didáctica o divulgativa y están procediendo a sancionar a quienes incumplen las normas".





Los largos paseos de perros



Pisos de estudiantes y reuniones familiares



"Hay que tocar los bolsillos"

Así lo destaca el alcalde de O Grove, José Cacabelos, quien se muestra convencido de que "a día de hoy nadie puede decir que no está enterado, de ahí que vayan a imponerse sanciones rigurosas y estrictas, con un importe mínimo de 600 euros".Es, no cabe duda, un aviso a navegantes, pues "no se pueden pasear perros a más de doscientos metros del domicilio".Es decir, "quecomo tampoco está permitido caminar por la calle acompañado, salvo que sea algo justificado, como ir al lado de nuestro hijo menor o con una persona dependiente".Como tampoco se permite "que un estudiante se desplace a su piso de Santiago, Pontevedra o Vigo para recoger algo, sancionándose con una multa mínima de mil euros".De igual modo,; solo podemos hacerlo para asistir a personas que lo necesitan por causa de fuerza mayor", alega Cacabelos.Y sin embargo hay grovenses que aún hacen estas cosas, "por esoya que una vez más hay que tocar los bolsillos de algunos para que se den por enterados", proclama.Lo que sí se puede hacer, argumenta José Cacabelos, espero insisto en que, siempre, de forma justificada y razonada".