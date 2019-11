"Vamos de Burela a O Grove porque tiene el mejor producto"

David Rivas Díaz es el gerente de la empresa Rivas Seivane S.L., una de las firmas comercializadoras que compran producto, sobre todo centollo, en la lonja de O Grove. Su sede está en Burela (Lugo), donde el crustáceo continúa en veda hasta principios del mes que viene. Esa es una de las razones por las que se desplaza hasta la villa meca para realizar sus compras, aunque no es, desde luego, el motivo principal. Lo hace porque el centollo grovense "es de más calidad", proclama.

El propio David Rivas, que el lunes adquirió en esta rula 700 kilos, indica que "hay otros puertos buenos, como el de Cangas, pero vamos desde Burela a O Grove porque el suyo es el mejor centollo y la calidad está garantizada". En relación con esto aplaude la puesta en marcha de la marca de diferenciación "Centolo do Grove", impulsada por la Confraría de Pescadores San Martiño. Es un sello que garantiza la trazabilidad de producto y permite competir y abrir mercados a nivel nacional. "Hay muchos sitios en los que venden centollo de otras partes que presentan como gallego, aunque no lo sea, por eso la marca 'Centolo do Grove' es una garantía extra para nosotros, los compradores, pero también para nuestros clientes". Convencido de que ese sello "ayuda a vender mejor el crustáceo", David Rivas declara que "cada vez más, los consumidores reclaman la mejor materia prima posible, y eso es lo que se les aporta con esa marca de calidad; por eso vale la pena ir hasta allí, aunque el precio sea más elevado que en otras lonjas gallegas".

En su caso los 700 kilos adquiridos el lunes en el tercer "mío" o parada de puja de la tarde, pagados a una media de 20 euros el kilo, están destinados tanto a su cetárea, para ir despachando el producto poco a poco, como a diversos restaurantes de Galicia, Madrid y otros puntos de España. Sin olvidar la venta por Internet, "un sector del que fuimos pioneros en Galicia", esgrime el empresario. "Es un precio razonable, sobre todo pensando en que los marineros también tienen que vivir; es una tarifa que no es un regalo, pero tampoco ninguna locura", sentencia.