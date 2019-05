El Náutico mantiene el listón alto con el guitarra de Bob Dylan y la prodigiosa voz de su esposa

En la sala El Náutico, donde es posible disfrutar de la mejor música al lado de la playa de A Barrosa, los aficionados a los conciertos pudieron disfrutar ayer de Larry Campbell, que durante ocho años fue guitarrista y brazo derecho de Bob Dylan, acompañado de Teresa Williams, que además de ser su esposa es una artista de prodigiosa voz y reconocido prestigio internacional.

De este modo el local que dirige Miguel de la Cierva mantiene el listón lo más arriba posible y da por inaugurada una temporada de verano que, en realidad, comenzaba con la exitosa sesión vermú protagonizada el domingo pasado por la "Madrid Hot Jazz Band", acompañada de una copiosa paella.

A la espera de que hoy se suban al escenario Michael González (guitarra), Nick Groat (batería) y Daniel Casares (bajo), integrantes de "DMG", y antes de que el sábado que viene lo hagan John Duer & The Blues Freaks, acompañados de Julian Maeso, los amantes de la buena música que aún no la conocían habrán podido entender con el concierto de ayer el por qué del prestigio de esta sala de San Vicente de O Grove.

Y es que Larry Campbell & Teresa Williams no forman un dúo cualquiera. En El Náutico explican que "Larry Campbell es un tipo que siempre deslumbra cuando sube a un escenario". Recuerdan que quizás su momento de mayor reconocimiento le llegó cuando formaba parte de la banda de Bob Dylan en la gira "Never Ending Tour", entre 1997 y 2004, "tocando guitarras, violín, mandolina, pedal still y banjo".

Realizó giras y grabó discos con artistas como Paul Simon, Cyndi Lauper, BB King, Judy Collins, Keith Richards, Joan Osborne, Leon Redbone o Phil Lesh, entre otros.

En su faceta de productor destaca el álbum "Dirt Farmer", de Levon Helm, premiado con un Grammy. Así se convirtió en director musical, guitarrista y cantante de su banda, "Levon's Midnight Rambles", al tiempo que producía otros dos álbumes también ganadores de los Grammy.

Fue en 2015 cuando Larry Campbell produjo su primer álbum. Lo hizo junto a su esposa, Teresa Williams, a la que conoció cuando era lugarteniente de Levon Helm. Con aquel trabajo quisieron "reflejar distintos estados de ánimo, tamizados en el rock, el folk y la música más tradicional", sostienen en El Náutico.

Aquel trabajo se titulaba "Larry Campbell & Teresa Williams", dando paso, ya en 2017, a un nuevo álbum, "Contraband Love".

La de ayer, en San Vicente do Mar, completa la gira del mes de la pareja, tras su paso por León, Barcelona, Zaragoza, Madrid, Bilbao y Avilés.

El hecho de que eligieran a El Náutico ayuda a explicar y entender el tirón de esta sala. Como también que Coque Malla anuncie "La gira invisible" con solo tres conciertos en toda España, en El Jazz Bah (Menorca), en Anfiteatro (Almería) y, precisamente, en El Náutico, el 14 de agosto.