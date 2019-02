José Cacabelos: "Tendremos auditorio gracias a la Diputación y a pesar del PP"

José Cacabelos Rico, el alcalde socialista de O Grove, valora "muy positivamente" la colaboración brindada por la Diputación para "salvar" el Auditorio Municipal-Escuela de Música de Monte da Vila, después de que el pleno del ente provincial acordara prorrogar el plazo de ejecución y justificación de las subvenciones para inversiones en equipamientos y dotaciones singulares en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

Esto significa que se reajusta lo que se conoce como Plan de Reequilibrio Territorial y, en definitiva, que se concede una prórroga a municipios como O Grove, en este caso para que pueda conservar la subvención de 1,5 millones de euros precisa para hacer realidad el ansiado Auditorio.

Ahora que parece estar a salvo, a pesar de todas las dificultades surgidas con la tramitación del expediente administrativo, las cuales provocaron un considerable retraso y mantienen paralizado el inicio de los trabajos, José Cacabelos explica que "se hará realidad gracias al trabajo de este gobierno socialista, la colaboración de la Diputación y el respaldo del Partido Galeguista Demócrata (PGD); muy a pesar del PP y la Xunta, que siempre pusieron zancadillas a esta histórica actuación que tampoco respaldaron Esquerda Unida (EU) ni BNG".

Lo cierto es que el regidor no deja títere con cabeza y lanza un ataque político en toda regla a "la Xunta del PP", pues considera que "se ha olvidado de O Grove y además de no invertir aquí intenta con sus decisiones que no podamos realizar inversiones con fondos municipales o subvencionadas por otras administraciones, como la Diputación".

Y mete en el mismo saco al PP local, presidido por Beatriz Castro y con Fernando Meis como portavoz municipal, pues "este grupo hace todo lo posible para que no se invierta un euro en nuestro pueblo, y como además reconocía el propio Meis en el último pleno, la Xunta no quiere invertir aquí porque yo soy el que gobierna, olvidándose de que debe tratar a todos los pueblos y ciudadanos de Galicia por igual".

De ahí que, cargado de rabia, ironice diciendo que "los mecos pertenecemos a la comunidad autónoma gallega, aunque el PP parece no tenerlo claro, y por tanto les exijo que colaboren con este pueblo en lugar de marginarnos".

Para entrar en materia, y de nuevo destacar lo importante que resulta garantizar la construcción del Auditorio Escuela de Música, Cacabelos resalta que "después de muchas semanas de negociación la Diputación tomó el acuerdo de ampliar el plazo para justificar el Plan de Reequilibrio, y esto mantiene viva la posibilidad de invertir el dinero en esta importante obra".

A su juicio "la buena noticia para los grovenses es que el Auditorio se va a construir a pesar del poco apoyo político que ha tenido y las zancadillas que nos han puesto"."Y vamos a sacarlo adelante porque es una demanda histórica que debemos satisfacer", insiste el regidor socialista.

Y tras repetir en varias ocasiones que la presidenta provincial, Carmela Silva, "se ha volcado con O Grove, y muy especialmente con este proyecto, apoyándonos política y personalmente para que pudiéramos sacarlo adelante", Cacabelos termina diciendo que "se trata de una apuesta clarísima de este gobierno que fue respaldada por el PGD".