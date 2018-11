Cortan al tráfico rodado la vía rápida a Cambados para capturar un perro suelto

La vía rápida entre Vilagarcía y Cambados, a la altura de la salida hacia O Rial, quedó interrumpida al tráfico rodado entre la una y media y las dos de la tarde de ayer por la presencia de un perro suelto en la calzada que corría asustado de un lado a otro. Los efectivos de Emergencias y Protección Civil de Vilagarcía de Arousa se encargaron de capturarlo, pero el animal se les escapaba, por lo que tuvieron que taponar los accesos atravesando sus vehículos, mientras extendían una red para acorralarlo.

Finalmente, el can fugitivo fue capturado, se comprobó que no tenía el preceptivo microchip, por lo que fue trasladado al albergue de animales de Pinar do Rei, que gestiona la Protectora.

El operativo del servicio de Emergencias se montó alrededor de la una y media de la tarde cuando un conductor alertó al equipo municipal de la presencia de un perro suelto por la vía rápida a la altura de la salida a Vilagarcía. El despliegue de medios pareció asustar más al animal, de color negro, tamaño mediano, tipo Pastor, que corría de forma veloz de un lado a otro de la calzada. La agilidad del can dificultaba su captura, ante la atenta mirada de los conductores que quedaron atrapados en la vía rápida a la espera de poder reanudar su viaje.