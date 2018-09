Unas 40 bodegas ya están en vendimia y han recogido 1,1 millones de kilos de uva

Aunque se prevé que el grueso de la vendimia en Rías Baixas empiece a partir del lunes, siempre y cuando el tiempo lo permita, ya está muy generalizada. En el Consello Regulador da Denominación de Orixe estiman que ya están en plenos trabajos de recolección en torno a un 20 por ciento de las bodegas de la denominación. Entre todas, se calcula que ya han recogido más de 1,2 millones de kilos de uva. Los técnicos afirman igualmente que el estado fitosanitario de la fruta es muy bueno, y que el equilibrio entre el grado alcohólico y la acidez también es bueno.

En el consejo regulador sostienen que la vendimia ya ha empezado con mayor o menor intensidad en todas las subzonas, si bien es en O Rosal y O Condado donde más gente está vendimiando. Esto se debe a que se trata de comarcas donde disfrutan de más horas de sol, por lo que la maduración de la uva suele ser un poco más rápida.

La previsión es que a mediados de la semana próxima ya estén vendimiando la totalidad de las bodegas y viticultores de albariño. Eso siempre y cuando no empiece a llover. Las predicciones meteorológicas no son por el momento suficientemente precisas, puesto que el huracán Helen se está aproximando a la península Ibérica, pero los modelos meteorológicos americano y europeo aún no se ponen de acuerdo sobre cómo afectará esa proximidad al tiempo en Galicia. En cualquier caso, las probabilidades de lluvias aumentan mucho a partir del martes.

Vendimia en Rubiáns

El pazo de Rubiáns, en Vilagarcía, empezó ayer con la recogida en su viñedo. La emblemática propiedad se encuentra este año con el reto de volver a hacer un gran vino, pues son muchos los ojos que están puestos en su producción, después de que ganase la pasada edición de la cata-concurso de la Festa do Albariño.

Esta distinción ha incrementando mucho los pedidos de su caldo, hasta el extremo de que su producción prevista actual solo llegaría para cubrir entre un 60 y un 70 por ciento de la demanda. Y es que los premios de la fiesta de Cambados suelen despertar un gran interés por los vinos ganadores. En la vendimia de Rubiáns están trabajando unos 40 temporeros. La actividad es frenética en la bodega, en la que ya están instalados los dos nuevos depósitos adquiridos por la firma para continuar en la reorganización de las instalaciones.

La vendimia en Rías Baixas se inició hace hoy una semana. Fue en los viñedos de Lagar de Besada, en Meaño. Dos días después, hizo lo propio Mar de Frades, de Meis, que como la primera hace espumosos de albariño. El miércoles ya salieron a recoger una quincena de socios de Martín Códax.