El PP censura que un artista "tildado de sexista y racista" actúe en el Marisco

El PP de O Grove denuncia la contratación de un artista "que en ciertos colectivos ha sido totalmente rechazado por sus letras con contenido sexista, homófobo y racista". Se refieren a Kaydy Cain, uno de los protagonistas de los conciertos a desplegar en la próxima Festa do Marisco y quien "en otros ayuntamientos a nivel autonómico y nacional ha levantado ampollas, hasta el punto de tener que cancelar sus actuaciones".

Los conservadores alegan que no alcanzan a entender "cómo es posible que el Concello no haya sopesado las consecuencias sociales de incluir a este artista" en los "Conciertos del Marisco", pues "no había necesidad de generar polémica empañando el nombre de una fiesta que en octubre cumplirá 55 años".

Después de que el jueves se presentara en Santiago el cartel con las actuaciones, a manos del alcalde y la edil de Turismo, José Cacabelos y Emma Torres, los populares grovenses lamentan que los socialistas "no consultaran previamente la cartelera con el Centro Local de Igualdad que forma parte del Consello de Igualdade da Muller, y que por cierto, lleva meses sin ser convocado".

A su juicio resulta "indignante" que con dinero público "se paguen las actuaciones de personas que dedican o han dedicado en sus vídeos insultos contra las mujeres y se consideran un atropello contra su dignidad".

Es por ello que exigen que el Concello esté "a la altura de las circunstancias" y arrope a los "colectivos en desacuerdo, reconsiderando la inclusión de este artista en la cartelera de la fiesta".