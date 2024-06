La reforma del Paseo de Silgar afronta su fase decisiva para poder estar lista el fin de semana

La reforma del paseo de Silgar y la Rúa Madrid, para crear una plataforma única de prioridad peatonal, cumplió ayer diez de los trece días comprometidos por la empresa adjudicataria para completar una obra que abarca más de 4.700 metros cuadrados y que desde el 31 de mayo trastoca la circulación por el centro de la villa a las puertas del verano.

Se trata de un proyecto del Concello que supera los 600.000 euros para cambiar el asfalto por adoquín en el paseo de Silgar, la Rúa Madrid y la avenida do Porto, principal acceso al parking del Puerto, que desde ayer está cerrado porque se trabaja en adoquinar parte del ámbito y no es posible circular sobre él mientras no fragüe. Este cierre se prolonga hasta la mañana de hoy, si se cumplen las previsiones. Se podría usar de nuevo el estacionamiento, pero por los itinerarios alternativos habilitados la pasada semana por las obras. El gobierno local evita dar plazos por si surgen imprevistos, pero si no hay sorpresas, la reforma estaría lista para el fin de semana, ya que los trece días se cumplen el viernes. A partir de ahí, la circulación volverá a ser la habitual.

Estado ayer de las obras en el paseo, a la espera de los adoquines / Rafa Vázquez

Una vez que hoy concluya el adoquinado de la Rúa Madrid, comenzará la del paseo de Silgar en sí. Por ello, esta semana es la fase decisiva de las obras, ya que el próximo sábado, 15 de junio, se da por “inaugurada” la temporada alta. De hecho, desde esa jornada las playas de Silgar, Areas, Canelas y Montalvo tendrán socorristas todos los días y se suman dos más durante los fines de semana.

La zona en obras contará con adoquín coloreado, “para una mejor visibilidad para el conductor y el peatón, dando así mayor seguridad a la intervención”. Por su parte, en el encuentro del paseo de Silgar con la calle Luis Vidal Rocha se plantea “una zona de esparcimiento, con mobiliario que invite al descanso”.

Además de las instalaciones de saneamiento, se mejoran las instalaciones lumínicas, renovando farolas y cambiando luminarias por otras más eficientes, reduciendo así la contaminación lumínica existente. Las farolas (tipo fernandinas) existentes en el tramo de Rúa de Madrid hasta la intersección con la Rúa Cesteiros serán sustituidas por otras de tecnología led y diseño contemporáneo.

