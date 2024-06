La Audiencia de Pontevedra absuelve por falta de pruebas a un profesor acusado de dos abusos sexuales a una menor

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto a un profesor de Secundaria acusado de dos delitos de abuso sexual sobre una de sus alumnas, menor de 16 años. El tribunal afirma que la versión de los hechos ofrecida por la menor “carece de corroboración objetiva suficiente” y de “elementos externos a su testimonio” que permitan llegar a la convicción del relato de acusación. La denuncia se presentó en el Juzgado de Instrucción 2 de Vilagarcía de Arousa.

Los magistrados de la sección cuarta de la Audiencia advierten en su resolución que la presunción de inocencia "obliga a la acusación a acreditar los hechos que configuran el tipo delictivo y a hacerlo mediante pruebas aptas que lleven a la convicción", de modo que la hipótesis de la defensa quede desvirtuada por la prueba de cargo, algo que entienden que no sucede en este caso. La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso ante el TSXG.

La acusación particular solicitaba una pena de 12 años de prisión, seis por cada uno de los dos supuestos delitos cometidos, mientras que el Ministerio Fiscal no apreciaba la comisión de los delitos por lo que no pedía pena.