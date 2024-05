El rector insiste: “Nunca hubo la idea de crear una sede central para Enfermería”

El salón de actos de la Facultade de Belas Artes acogió ayer una sesión informativa abierta sobre la futura Facultade de Enfermería y convocada por el equipo de gobierno de la Universidade de Vigo para el alumnado, profesorado y ciudadanía en general del campus pontevedrés. Es la segunda de las reuniones que se celebran esta semana, ya que el pasado miércoles tuvo lugar una similar en Ourense y hoy viernes será el turno en el campus vigués. El mensaje central trasladado fue que la intención es que la facultad quede creada en el mes de diciembre con la idea de que se ponga en funcionamiento en el curso 2025-2026, o como muy tarde en el 2026-2027.

Al frente del encuentro estuvieron el rector, Manuel Reigosa; el vicerreitor de Titulacións e Innovación Docente, Alfonso Lago, y la vicerrectora del campus de Pontevedra, Eva Lantarón.

Era inevitable que en este encuentro no se abordase la espinosa cuestión de si la futura facultad va a contar con una sede central en Pontevedra, algo que preocupa a buena parte de la comunidad educativa del campus de Ourense, que ya se manifestó contraria a ello. Sobre esta posibilidad, el rector fue firme de nuevo ayer en Pontevedra: “Nunca hubo la idea de crear una sede central de Enfermería. La idea es que sea una facultad única con tres sedes. Cada una de las sedes tendrá un vicedecano al frente y el decano será rotatorio en los tres campus: Pontevedra, Vigo y Ourense. Esto ya se hace en algunos órganos de gobierno de la Universidade de Vigo y es algo que se respeta”.

Manuel Reigosa achaca el malestar surgido en el campus de la Ciudad de las Burgas a dos asuntos. Por un lado, al hecho de que se haya decidido adscribir provisionalmente el máster de Enfermería a la Facultade de Fisioterapia, en Pontevedra, mientras no se crea la futura facultad. Por otro, “las noticias sobre el Hospital Provincial” y la intención, anunciada por el propio presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, de dar un uso universitario a este histórico edificio, entre los que figurarían la continuidad de la actual Escola de Enfermería o la creación de una residencia para estudiantes.

Reigosa confesó entender ese temor, ya que la ubicación para la sede de la nueva facultad en Pontevedra estaría clara, mientras que en Ourense y Vigo “aún tenemos que buscar la ubicación”. “Hay cosas trabajadas al respecto que no puedo contar, sobre todo porque hay un nuevo conselleiro de Sanidade y aún no he hablado con él, pero es obvio que también va a haber sedes en Ourense y Vigo”, resumió.

A todo ello hay que sumar que en el caso de Pontevedra cuenta con una plantilla más preparada y con más personas acreditadas para rangos más altos.

“Los tres campus van a estar en igualdad y yo estoy convencido de la unidad. El decanato no es un despacho ni un edificio, es una forma de trabajar. Contamos con que haya algún tipo de pique entre los tres centros, para bien, para ver quién consigue más personal formado o más proyectos de investigación... Ese pique será un incentivo más”, consideró.

Por su parte, Miguel Ángel Piñón, actual director de la Escola de Enfermería de Pontevedra, agradeció “la audacia” que supuso la puesta en marcha del proceso de creación de la nueva facultad y lamentó que a causa de “sufrir de mentalidad localista” se pongan trabas desde las diferentes direcciones. “Llama la atención que sigamos siendo tan localistas en un mundo tan global”, dijo, para señalar que es una responsabilidad común llegar a un acuerdo.

“El gallego tiene que decidir si sube o si baja y manifestar la discrepancias en los momentos adecuados”, indicó. Es más, llegó a proponer que si desde las direcciones de las actuales escuelas de Enfermería se ponen “palos a las ruedas” se “nos cese a los tres y se nombre a quienes puedan llevar a cabo la integración”.

Grado y máster

Hay que recordar que la Universidade de Vigo cuenta con cuatro escuelas de Enfermería adscritas: dos en dependencias del Sergas (Vigo y Ourense), una en la Diputación de Pontevedra (la de la capital de la provincia) y una privada en Vigo (Povisa). Sobre esta última, de hecho, todavía hay algunas dudas sobre las condiciones de su integración en la nueva etapa.

Tal y como informó ayer en Pontevedra Manuel Reigosa, el objetivo de la universidad es que en diciembre quede creada en el Consello Galego de Universidades la nueva Facultade de Enfermería y comenzar a impartir clases en ella, a través de sus diferentes sedes, en el curso 2025-2026, “o como muy tarde en el 2026-2027”.

Se comenzará impartiendo los cursos gradualmente y también el Máster de Enfermería, este a través de la Facultade de Fisioterapia de Pontevedra, algo de carácter provisional, para pasar “al cien por cien” a Enfermería en cuanto esté creada.

Las tasas del alumnado y la integración del profesorado, principales dudas

La reunión abierta convocada ayer en Pontevedra contó con la participación de una decena de personas, entre las que se encontraban personal docente y alumnado. Entre las inquietudes planteadas al rector y los vicerrectores, figuraron las dudas sobre las tasas en el acceso a la nueva facultad. Al respecto, Manuel Reigosa tranquilizó a los estudiantes recordándoles que la Xunta pondrá en marcha la gratuidad de matrícula para todos los alumnos de grado universitario y de Enseñanzas Artísticas Superiores a partir del próximo curso 2024-2025. Asimismo, Reigosa indicó que con el máster también se aspira a atraer a alumnado del exterior, especialmente de países de habla hispana, sin que ello vaya a comprometer al uso de la lengua gallega en la universidad. Por su parte, los docentes preguntaron sobre el proceso de integración del profesorado, que, según informó Manuel Reigosa, se realizará a través de plazas vinculadas (algo nuevo en Enfermería), plazas ordinarias (las de carácter libre) y las plazas de asociados.

Un convenio con el Concello para actividades culturales y creativas La Universidade de Vigo y el Concello de Pontevedra han firmado un convenio de colaboración para potenciar actividades en el campo cultural y creativo, tal y como anunció ayer el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. El regidor aseguró que este había sido uno de los puntos incluidos en la orden del día de la Xunta de Goberno Local, celebrada ayer a primera hora. El convenio se ha rubricado por 100.000 euros, que serán los que aporte el gobierno local a la Universidade para que se lleven a cabo este tipo de eventos. Así, se beneficiarán el aula permanente de música tradicional del campus de Pontevedra, el aula de teatro del campus, el coro universitario, el aula de danza tradicional, los conciertos de primavera, la muestra internacional de teatro, el ciclo de cine, los conciertos por las calles y plazas de la ciudad, los eventos de música tradicional y la música del programa reCrear (con la que se promueven diferentes líneas musicales a través de diferentes propuestas interpretativas”.

