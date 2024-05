Los mejores socorristas veteranos se dan cita en Silgar

El Campeonato de España Máster de Playa de Salvamento y Socorrismo se celebra este fin de semana por segundo año consecutivo en Sanxenxo con un nuevo récord de participación. En su undécima edición, participan 213 socorristas de nueve comunidades autónomas que disputan por segundo año consecutivo las pruebas de aguas abiertas en la playa de Silgar. La Rosa dos Ventos acogió este viernes la presentación en la que estuvieron el concejal de Deportes, Marcos Guisasola; el jefe de servicio provincial de Deportes en Pontevedra, Daniel Benavides, la directora de Eventos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Ana Domínguez, y la presidenta de la Federación Galega de Salvamento y Socorrismo, Nuria Rodríguez.

El número de socorristas inscritos supera en veinticuatro los 189 de la pasada edición, que era hasta ahora la que más participación había tenido. Dos territorios aportan el 50% de la participación, con 109 socorristas y 10 clubes. Son Galicia, con 68 socorristas y Cantabria, con 41. En conjunto, participan 105 equipos encuadrados en veintiséis clubes. La Comunidad de Madrid ha inscrito a 36 socorristas, la Comunidad Valenciana 22, Canarias y Castilla y León, ambas 19, Extremadura 4 Región de Murcia 3, y Andalucía 1.

De los 26 clubes que participan en el Campeonato Máster de Playa, ocho proceden de Galicia, cuatro de las Comunidades Valenciana y de Madrid y tres de Canarias, mientras que dos pertenecen a cada uno de los territorios de Castilla y León y Cantabria y un club representará a la Región de Murcia, Extremadura y Andalucía.

Hay presencia de socorristas en todos los tramos de edad en los que se divide la categoría máster, y con participantes masculinos y femeninos en todos menos en master 65-69, en el que únicamente habrá socorristas masculinos. En global, se han inscrito 129 deportistas masculinos, y 84 femeninas.

Skateboard en Baltar

El parque de skate de Baltar se convierte este domingo en sede del circuito gallego junior de skateboard organizado por Viejo Lobo School. En las pruebas previstas durante la tarde participarán un total de 50 niñas de un total de seis escuelas de Galicia. Competirán cuatro categorías (sub 7, sub 10, sub 12 y sub 16) y, por primera vez, se acogerá la Copa Promesas. Se trata del cuarto año que Baltar acoge esta parada del circuito gallego con una alta participación y buen ambiente. En las pistas de Baltar se verán promesas del skate que ya están consiguiendo muy buenos resultados como el número 1 y 2 del campeonato de España. Por otro lado, el Rakayo Skate Open previsto para este sábado se ha tenido que volver a suspender debido a la climatología. La organización de la prueba explica que la amenaza de lluvia para última hora de la jornada supone un riesgo para los participantes. La prueba se aplaza para una nueva jornada, todavía sin fecha.