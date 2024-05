El Festival do Mar de Marín acoge hoy la Sección Oficial con la proyección de los cortos de Novos Creadores

El Festival do Mar de Marín acoge hoy la Sección Oficial de Novos Creadores, a la que animan a que asista mucho público, “que tendrá la oportunidad de votar cuál es su corto favorito, de cara a su elección para los premios de la gala del sábado”. Hoy, a partir de las 19.00 horas, se proyectará Cantiga, de Ángela Castro; Nostra In Mare Fortuna de Álvaro Martínez, seguido de Treito, de la directora Carolina Segovia. Andrea de la Iglesia presentará su Vogar y Voltar do mar, de David Pérez-Rodrigo Santiago, será la última de las proyecciones. Desde las 20.00 horas, se proyectarán más cortos.