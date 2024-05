Vecinos montan guarda para comprobar que se paralizan las obras eólicas en Acibal

Vecinos de Moraña, Barro y otros municipios montan guardia en el entorno del proyecto eólico del Monte Acibal para comprobar que se cumple la resolución de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de suspensión cautelar de esos trabajos, solicitada por la asociación ecologista Adega, por el hallazgo de restos arqueológicos.

El proyecto está autorizado por la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais de la Xunta.

El TSXG ordenó que se proceda a la paralización inmediata de esta construcción situada entre los ayuntamientos pontevedreses de Barro, Campo Lameiro y Moraña, promovido por Norvento.

Adega alertó de medio centenar de hallazgos y una actitud “pasiva o incluso obstructiva” de la Xunta. Para la Sala, “no se aprecia con evidencia que no concurra actuación material de la Administración que carece de la necesaria cobertura jurídica que lesiona derechos e intereses legítimos”, puesto que, “si bien la administración actuante tiene cobertura para construir el parque eólico porque cuenta con autorización administrativa para ello, sin embargo, carece de cobertura cuando, estando ejecutando las obras del parque se produce el hallazgo de restos arqueológicos (petroglifos y demás)”. Y todo ello “ante las múltiples denuncias de los vecinos, el Seprona y de la asociación demandante”, pero no se plantea, dado que no contesta a los requerimientos de cese, “siquiera la decisión de suspensión de tales obras”, como le posibilita la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia.