Grande Amore, The Rapants y muchos más artistas se suman al cartel del Surfing the Lérez

El promotor Marcos Rivas y el concejal de Cultura de Pontevedra, Demetrio Gómez, presentaron este viernes el cartel del Surfing the Lérez, el "festival de la ciudad" que tiene ya trece años.

En esta ocasión, el evento musical por antonomasia de Pontevedra se adelantará una semana para, según explicó el edil, no pisarse con el resto de "la programación de verano". Así, los días 14 y 15 de junio pasarán por la Illa do Covo (Illa das Esculturas) artistas como Meu Cariño, Grande Amore, Galician Army, Ortiga, Niños Mutantes o The Rapants.

Tal y como señaló Marcos Rivas, la intención es continuar promocionando el talento local y a los artistas de Galicia en especial, con predominancia de música underground, indie o electrónica. Faltan todavía por confirmar muchos más artistas de aquí a junio.

Grabación del spot promocional esta tarde

A partir de las 17.30 horas, el Campiño de Santa María acoge la grabación del vídeo promocional del festival, en el cual invitan a participar a todas las personas que así lo deseen. Eso sí: hay que acudir con camisa hawaiana.

Amenizará el ambiente el dj Gorllitox y además, aunque no quisieron desvelar todavía de qué se trata, habrá una sorpresa para los asistentes.