La Policía Nacional elabora un informe sobre cómo afectan los bolardos a la Seguridad Ciudadana

La Policía Nacional ha elaborado un informe técnico sobre la operatividad del Servicio de Seguridad Ciudadana, una vez que se han instalado nuevos bolardos en la ciudad “que, junto a otros obstáculos ya existentes, impiden el acceso de los vehículos policiales a determinadas zonas de la ciudad”, indicó el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. Este informe se ha trasladado a la Subdelegación del Gobierno y al propio Concello de Pontevedra, indicó, respecto a las polémicas declaraciones de la concejala de Seguridad Ciudadana, Eva Villaverde, quien indicó que la instalación de los bolardos en la glorieta de Compostela fue consensuada con la Subdelegación, cuestión que el titular de la administración central desmiente.

“Como subdelegado del Gobierno comparto plenamente la preocupación de la Policía Nacional por la dificultad en el acceso de los vehículos policiales a determinadas zonas céntricas de la ciudad”, afirmó Losada, quien, por otra parte, explica que “una vez recibido ese informe a principios de esta semana, me puse en contacto con la concejala Eva Villaverde para expresarle mi preocupación y el deseo de hablarlo de manera discreta y constructiva para tratar de llegar a un punto de entendimiento”. Losada Álvarez indica que no recibió respuesta “hasta que ayer oí en una emisora de radio que la concejala afirmaba que este asunto ya se había hablado en la Junta de Seguridad. En ese momento me puse en contacto con la Alcaldía para hablar directamente con el alcalde, no he obtenido respuesta y hoy varios periódicos recogen esas mismas declaraciones inciertas sobre lo tratado en la Junta Local de Seguridad”, critica el subdelegado.

Abel Losada manifiesta que en los tres meses que lleva ejerciendo como subdelegado del Gobierno en Pontevedra “he repetido hasta la saciedad que mi principal objetivo es fomentar la colaboración institucional, y en esas sigo. Me he entendido con concellos de todos los colores políticos, en un clima de absoluta cordialidad; sin embargo, una vez que se falsean los acuerdos adoptados en la Junta Local de Seguridad y no se accede a las peticiones de un diálogo institucional sincero y discreto, sin ruido ni alboroto mediático, no me queda más remedio que expresar públicamente mi máxima preocupación por las restricciones que comprometen la operatividad de la Policía Nacional en la ciudad de Pontevedra”.

El subdelegado expresa su “total apoyo a los mandos de la Policía Nacional, comenzando por el comisario jefe provincial”, respecto a la instalación de elementos como bolardos, jardineras y otros obstáculos fijos, que bloquean el paso de los vehículos Z, que prestan un servicio público básico como es la seguridad ciudadana”. Finalmente, Abel Losada, apunta que se pone a disposición del Concello de Pontevedra, “para buscar soluciones en el marco de ese entendimiento institucional que nos demanda la ciudadanía para proteger y servir como dice el conocido lema de la Policía Nacional”.

“Muy a mi pesar me veo obligado a desmentir, públicamente, las declaraciones realizadas por la concejala de Pontevedra Eva Villaverde, en las que afirmó como se recogen varios medios que la instalación de los bolardos que impiden el paso de los vehículos de la Policía Nacional a zonas del centro de la ciudad fue tratado en la última Junta Local de Seguridad celebrada, el pasado 22 de marzo. No es cierto y lamento mucho tener que aclararlo públicamente que se hablase de este asunto en la Junta Local de Seguridad. Ni estaban el orden del día ni fue abordado en los ruegos y preguntas”, manifestó Losada.