La Fiscalía mantiene la petición de 20 años de cárcel para un acusado de violar a su novia

En la segunda y última sesión del juicio contra un pontevedrés acusado de pegar de forma habitual, amenazar, humillar, acuchillar y violar a su pareja, a la que supuestamente sometió a continuas agresiones y vejaciones durante su relación, declaró por videoconferencia el actual novio de la víctima. “Ella me contó que la estaba amenazando que le pegaba”, declaró este hombre. “La amenazaba, le decía hija de puta y cosas así”, añadió en otro momento de su testimonio. Ante esta situación, el hombre decidió hablar con el acusado para decirle que “yo no quiero tener problemas contigo ni con nadie. Es mi pareja y me la tienes que respetar”.

En esta segunda sesión del juicio, en la que la fiscal hizo definitiva su petición de condena (más de 20 años de cárcel), también declaró por videoconferencia y desde prisión un familiar del acusado, que presenció una pelea entre el investigado y la actual pareja de la víctima. El acusado le pegó “en defensa propia”, subrayó. “Le dijo unas palabras a mi primo, que le pegó”, admitió, justificando esta reacción: “Ya sabe cómo son las leyes gitanas, le dijo unas palabras a mi primo y se fue hacía él, no iba a permitir que le insultase”, le dijo a la fiscal. “Le faltó al respeto, le dijo palabras mayores y él se tuvo que defender”, insistió el testigo.

Conclusiones

Concluidas las declaraciones, la Fiscalía mantiene la petición de 20 años y 9 meses de prisión, así como otros tantos de alejamiento, como autor de los delitos de violencia habitual, cinco de maltrato, uno de lesiones leves, uno de amenazas y un delito continuado de agresión sexual sobre su pareja, entre agosto de 2018 y octubre de 2019.

“Me dio puñetazos y patadas en las costillas, pero le dije al médico que me caí”, relató la mujer al tribunal, en la primera sesión del juicio, celebrada la semana pasada. A preguntas de la fiscal, la víctima aseguró que todas las relaciones sexuales que él iniciaba “por la fuerza” las acababa consumando aunque ella no quisiera y que incluso le introdujo objetos.

La víctima, pontevedresa, se mudó de ciudad para alejarse del agresor y declaró la semana pasada en la Audiencia Provincial tras un biombo, para no tener contacto visual con el acusado. Éste, por el contrario, sostiene que era ella quien lo maltrataba y lo amenazaba, por lo que “yo le tenía miedo a ella, me amenazaba y me pegaba”.

En esta segunda sesión del juicio celebrada en la sección cuarta de la Audiencia Provincial se vivieron dos anécdotas. La primera la protagonizó el novio de la víctima, que pretendía declarar mientras fumaba un cigarrillo, por lo que le llamó la atención la presidenta del tribunal.

La segunda sería cuando el testigo que declaró desde prisión se despidió saludando al acusado: “Venga, Luis, cuídate”.