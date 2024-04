Un nuevo “pulmón verde” que todavía tiene que crecer

Pontevedra estrenó ayer en las inmediaciones de la Xunqueira de Alba el nuevo parque natural resultado de la demolición de varias instalaciones provinciales, entre ellas el parque de maquinaria, la Imprenta Provincial o los aparcamientos y talleres del parque móvil que también se localizaban allí. Se trata de un proyecto ambicioso que inició el anterior gobierno provincial y que comporta la restauración ambiental de una parcela que espera ser uno de los nuevos “pulmones verdes” de la ciudad, al habilitar un bosque autóctono de 17.000 metros cuadrados donde antes solo había cemento, integrado con el paseo marítimo junto al río Rons y una nueva senda peatonal para conectar con la red de caminos de las marismas, así como alumbrado público y mobiliario urbano.

“Quiero felicitar a todos los pontevedreses porque van a disponer de un espacio natural precioso, en un lugar magnífico de la ciudad para disfrutar”, destacó el presidente provincial, Luis López, que estuvo en la presentación acompañado por el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, y los ediles del Concello de Pontevedra César Mosquera y Eva Vilaverde. En su comparecencia, López achacó al mal tiempo la demora en todo el conjunto de obras necesarias para efectuar este rescate ambiental próximo al enclave fluvial pontevedrés, iniciado por el anterior gobierno provincial socialista.

Representantes de la Diputación y el Concello, en la Xunqueira. | / G.S. / Antonio Santos

“Es una de las causas que retrasó una obra que va en paralelo a esto. Hay que hablar de dos actuaciones: la demolición de la imprenta y del parque y la renaturalización de este espacio y la construcción del nuevo parque de maquinaria en el polígono de Barro. Una nave que va a ser finalizada en breve porque las lluvias lo impidieron. En julio la tendremos rematada”, indicó el responsable provincial, que cifró la inversión total de ambas acciones en más de cuatro millones de euros: 2,74 para el traslado del parque de maquinaria; 1,06 para la demolición y restauración ambiental de la parcela previa del parque y, por último, 242.000 euros para tirar y restaurar la Imprenta.

“Este es un nuevo pulmón verde a disposición de la ciudad y de la provincia, yendo de la mano las tres administraciones, el Concello, la Diputación y la Xunta. Esa cooperación va presente en nuestro ADN para poder cumplir nuestros objetivos. Aquí queda una muestra más de que desde la Diputación, también se hace Pontevedra”, concluyó López.

Las concesiones, a la espera

Además de los 17.000 metros ya renaturalizados, el presidente de la Diputación habló sobre la posibilidad de ampliar la zona verde a otras parcelas próximas de titularidad autonómica y estatal.

“Hay una serie de instalaciones que son de la Xunta. En una está la AXI (Axencia Galega de Infraestruturas) y, en otra, Incendios. En la parte de Incendios se van a hacer unas obras en el polígono de O Campiño, que va a conllevar el traslado de gran parte de lo que hay aquí. Para la otra parte, Medio Rural adquirió una nave en Lalín para un tema de maquinaria y se le daría la solución perfecta allí. En lo de AXI, se quedó en buscar terrenos y hubo conversaciones en ese sentido”, explicó López, recordando una reunión que mantuvo en septiembre de 2022 con el Concello como delegado territorial de la Xunta en Pontevedra.

Por su parte, el edil César Mosquera, que ya había presenciado los inicios de la demolición del parque como vicepresidente provincial en el anterior mandato, destacó que hay un horizonte de “dos a cuatro años” en el que la parcela de la Dirección General de Tráfico –el centro de exámenes– se libere definitivamente. “Se habló un par de veces con la Xunta, pero mientras no sacamos esto no se desatrancó todo. Está todo en marcha. Hay problemas farragosos, porque hay zonas que no son concesiones, sino que el Estado se quedó con ellas y no las pasó a Costas. Incendios y Montes se va a ir de ahí, lo de la AXI está pendiente de concretar en qué términos se marcha. Con respecto a la DGT, mostraron su voluntad de hacerlo y estuvieron aquí viendo parcelas que puedan servir. Está en marcha”, contextualizó.

“Se recupera un espacio para los vecinos de Pontevedra”

La teniente de alcalde de Pontevedra, Eva Vilaverde, hizo referencia al periplo que siguió el proyecto para retirar la industria del entorno del río. “Es un día muy alegre por recuperar este espacio. Hace 20 años, yo no lo recuerdo, pero me llegaron ecos de que el señor Mosquera y el alcalde hablaban de que bonito sería tener toda esta ribera recuperada. Años después, hablábamos de lo antinatural que era tener pegado al río un parque de maquinaria. Es un espacio que se recupera para los vecinos y vecinas de Pontevedra”, reconoció, haciendo hincapié en la alianza entre las tres administraciones para ampliar este “pulmón verde” en el futuro.

La economía circular, protagonista

Otro de los elementos más llamativos que formaron parte del proyecto para renaturalizar el entorno de la Xunqueira de Alba es el ahorro económico fruto del reciclaje de varios elementos de la anterior instalación. Según una de las técnicas municipales encargadas de la dirección de obra, parte del cierre del parque de maquinaria se utilizará en su nuevo emplazamiento, mientras que varios bolardos que antes se encontraban en la Diputación se instalaron en la entrada por la calle Martín Códax. “Los bolardos tienen un uso excepcional. Felicidades al estudio de arquitectura por la magnífica idea”, subrayó López.

