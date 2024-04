“La gente se siente insegura; hemos visto agresiones muy fuertes en este entorno”, dice Rafa Domínguez en A Peregrina

El PP de Pontevedra colabora con la recogida de firmas iniciada por comerciantes y vecinos del centro urbano, para reclamar mayor seguridad ciudadana en diferentes zonas de la ciudad. El presidente y portavoz municipal del Partido Popular, Rafa Domínguez, acompañado por varios concejales, estuvo este viernes recogiendo apoyos en la Praza da Peregrina.

En este punto recordó que desde hace dos años “hemos venido observando, y así lo hemos manifestado en alguna moción en el Concello, que estamos detectando problemas progresivos y cada vez más importantes de convivencia en la ciudad”. Los populares se han reunido recientemente con vecinos de A Ferrería, del entorno de las galerías de la Oliva y de Campolongo “y todos nos trasladan lo mismo: los problemas de convivencia que están generando un grupo de personas, generalmente sintecho y a veces con problemas de adiciones, o problemas psiquiátricos”, entre los que además “se ha producido un efecto llamada” para asentarse en estos barrios.

“La gente se siente insegura, en sus trabajos, al salir de sus domicilios; hemos visto agresiones muy fuertes a personas, aquí, en este entorno”, dijo el portavoz municipal del PP en la Praza da Peregrina. Todo ello, “al margen de otro tipo de molestias, como gente que hace sus necesidades en los portales de las casas, o de los negocios”.

“Se han producido unos hechos que, lamentablemente, no son buenos para la ciudad”, explica Domínguez, quien anunció, en nombre del Partido Popular, medidas como una nueva moción al pleno, en la que se pide “dotar con más medios humanos y más recursos a la Policía Local y a los servicios sociales”.

“Creemos que se puede hacer mucho más y creemos que decir que se van a analizar los problemas no es suficiente”, criticó el portavoz de la oposición municipal. “¿De qué vale tener un maravilloso modelo de ciudad que todos agradecemos, si luego la gente no puede salir a la calle y no puede estar a gusto, en confianza, y sobre todo en seguridad?”, pregunta Domínguez, quien asegura que el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores “de momento no ha hecho absolutamente nada" para atajar el problema.