Las cooperativas de viviendas proyectan cerca de 140 pisos en la ciudad un 20% más baratos

La situación económica global y la escalada de precios en el sector inmobiliario está favoreciendo la proliferación de alternativas en la construcción. Las cooperativas de viviendas son una de las fórmulas que mayor demanda están experimentando últimamente en Pontevedra, donde los cuatro proyectos que están en marcha han logrado reunir el número de socios previstos para que puedan salir adelante.

Se trata de cuatro promociones que en total suman 136 viviendas, concretamente 92 pisos y 44 chalés unifamiliares, y que gracias a este régimen de cooperativa son más de un 20 por ciento más baratos. La más reciente es “Andares do Lérez”, que promueve Gestogar en terrenos de la antigua Tafisa, y las otras tres están construyéndose en Valdecorvos.

“Estamos en una zona de expansión de Pontevedra y notamos que hay una demanda explosiva de este tipo de promociones porque en solo cuatro meses ya encontramos a todos los socios de la cooperativa”, apunta Javier Castro, socio fundador de Gestogar, que cree que esto se debe a “la dificultad para encontrar vivienda a un precio asequible”.

Castro explica que las cooperativas de viviendas permiten acceder a un piso a un precio “muy por debajo del mercado libre”, por lo que “hay una demanda social enorme, sobre todo de gente joven”. En el caso de “Andares do Lérez” son 56 los pisos de Protección Autonómica (VPA) los proyectados en Tafisa, de tres y cuatro habitaciones, con terraza, garaje y trastero con precios que van desde algo más de 167.000 euros (de unos 109 metros cuadrados) hasta algo más de 202.000 euros (de unos 164 metros cuadrados). El plazo de ejecución es de dos años más otros seis meses para la entrega de los pisos por los diferentes trámites a completar.

Este socio de Gestogar confirma que estarían interesados en realizar más promociones en Pontevedra, pero no encuentran dónde. “Hay falta de suelo y las pocas parcelas que hay son prohibitivamente caras”, lamenta.

Otra de las promociones en marcha en la ciudad es la que está gestionando Galca Solucións Habitacionais. Se trata de 36 viviendas en cesión de uso en Valdecorvos, también VPA. “Es un sistema europeo por el que hay una cesión de uso durante 25 o 30 años y después el socio pasa a ser propietario”, explica uno de los responsables de la empresa. Cada cooperativista pagaría algo más de 500 euros al mes, como si fuese un alquiler, y después la vivienda podrá ser suya.

El responsable de Galca también apunta a la crisis económica y a los precios prohibitivos de las promociones libres como clave en el aumento de la demanda de este tipo de alternativas. En este caso, son pisos de 90 metros cuadrados, con tres habitaciones, suelo radiante, plaza de garaje y trastero y el inmueble contará también con bajos comerciales que la cooperativa decidirá si se alquilan o se venden. Su plazo de ejecución es de 24 meses, por lo que la previsión es que la promoción esté lista en 2026.

Actualmente, Galca está en negociaciones para adquirir otra finca en Pontevedra y proyectar una nueva promoción de vivienda en cesión de uso, en este caso sería para un mínimo de 50 o 60 años, y cuenta con personas interesadas ya en formar parte.

También en Valdecorvos avanza la promoción Prado Novo, gestionada por Galca y que consta de 33 chalés unifamiliares, cuyas obras está previsto que finalicen a mediados de 2025.

El cuarto proyecto de viviendas en formato de cooperativa también está en Valdecorvos, concretamente en la Rúa do Costado. La empresa Gescomar gestiona dos promociones residenciales en la zona. La más avanzada es la de once chalés adosados que está previsto que finalice y se puedan entregar las viviendas en aproximadamente dos meses; son casi dos años más tarde de lo previsto inicialmente, por lo que los cooperativistas llegaron a valorar la posibilidad de acudir a la vía judicial para desbloquear la situación, pero de momento no se han tomado medidas.

Todas estas promociones están proyectadas en terrenos reservados para vivienda protegida, aunque este tipo de construcciones se pueden llevar a cabo en cualquier tipo de suelo urbanizable.

Esto se debe a que el régimen de cooperativa de viviendas solo es rentable en terrenos reservados para vivienda protegida. Esto obliga a los socios a cumplir ciertos requisitos relacionados con su situación económica, pero también abarata sustancialmente el coste de la obra.

[object Object] Pontevedra cuenta con una nueva promoción de viviendas en marcha. Se trata del proyecto “Aires da Ponte”, de la empresa viguesa Viqueira, que proyecta levantar 60 viviendas en un solar de 1.500 metros cuadrados en la zona de Tafisa. Las obras comenzaron recientemente en un proyecto que movilizará unos recursos estimados de 10 millones de euros. Según explicó la compañía, con su entrada en Pontevedra busca no solo contribuir al desarrollo económico de la región, sino también “ofrecer a los futuros residentes un entorno residencial moderno y confortable, a precios competitivos”. Como afirma José Viqueira, consejero delegado de la empresa, “la zona de Tafisa, a orillas del río Lérez, nos parece una oportunidad única para llevar a cabo este proyecto, que irá muy en línea con lo que las familias demandan desde la postpandemia: viviendas en entornos despejados y saludables, en contacto con la naturaleza, con amplias zonas verdes y de esparcimiento, con un grado de consolidación medioalto y a no más de 8 minutos del centro a pie”. La promotora inmobiliaria viguesa no descarta implicarse en más operaciones dentro de Pontevedra y explora el mercado en busca de nuevas oportunidades de negocio en la zona.

