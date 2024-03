Quejas tras 20 horas "abandonada" en un pasillo de Montecelo: "Tuve que suplicar que me dieran la medicación"

Una paciente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés denunció este viernes que tuvo que estar casi 20 horas sin cama en un pasillo del Hospital Montecelo tras ser trasladada el pasado jueves desde el de Vilagarcía por una afectación neumológica. Se mostró sorprendida por la situación en la que se encontraba el servicio de Urgencias del hospital de referencia pontevedrés, “Llenísimo de gente mayor, es vergonzoso”, pero también indignada por la organización, ya que, según afirma, tuvo que reclamar ella misma que le diesen algo de cenar y su medicación.

Todo comenzó cuando Lorena Gil acudió al Hospital do Salnés para ser atendida de un problema de salud de Neumología, a raíz del cual le tienen que poner oxígeno. Como este servicio está centralizado en el Hospital Montecelo, fue derivada a Pontevedra.

“Me dejaron en un pasillo, en el que había muchísimas personas mayores. Esto es vergonzoso”, se lamenta.

¿Dónde está la sanidad pública de la que tanto presumen?, se pregunta la paciente

Como pasaban las horas y no le daban una cama en planta, la paciente se preocupó, ya que, siempre según sus palabras, nadie se molestó en preguntarle qué medicación toma ni de darle la cena. Finalmente, ella misma insistió en ambas cosas y le trajeron “algo de cenar, a las once y media de la noche”.

“¿Dónde está la sanidad pública de la que tanto presumen? Tuve que suplicar mi medicación. Esto es una barbaridad. Una cosa es esperar, que todos estamos acostumbrados a ello, pero esto...”, manifiesta.

Ante sus quejas y sus preguntas, indica que le respondieron que “no hay camas”. Finalmente, se la adjudicaron este viernes a última hora de la tarde.

“Yo lo que no entiendo es este tipo de organización. Si saben que no hay camas, porque eso ya lo tienen que saber con antelación, ¿para qué me trasladan tan pronto?, que lo hagan cuando quede una libre, no así sin previsión para tenerme en un pasillo”, se lamenta.

No es la primera vez que se producen quejas de este tipo respecto al servicio de Urgencias de Montecelo, que hace tiempo que se ha quedado pequeño para atender a la población del área sanitaria, un problema que se espera resolver con el futuro Gran Montecelo.