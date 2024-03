Las lluvias ponen en jaque al marisqueo que ya teme ampliar el cierre de la ría y pide “zona catastrófica”

Las persistentes lluvias, la baja salinidad de las aguas del litoral y las previsiones del tiempo ponen en jaque a las cofradías de las rías, que temen que el cierre de los bancos se prolongará más allá del 14 de abril –en el caso del marisqueo a pie–, o de tres meses, en cuanto a los de a flote.

Las agrupaciones profesionales insisten en reclamar al Gobierno central la declaración de zona catastrófica, o algún tipo de reconocimiento de la situación excepcional de las rías, con las que poder asegurar y prolongar las indemnizaciones a los afectados.

La patrona mayor de la Cofradía de Lourizán, Carmen Vázquez Nores, recuerda que en la última reunión del sector con el Ministerio de Agricultura y Pesca ya se solicitó la declaración de zona catastrófica o algún tipo de protección como zonas vulnerables para las rías. Hasta ahora no han recibido ninguna respuesta.

Por su parte, el secretario general provincial del PSdeG-PSOE y portavoz de la Comisión de Agricultura y Pesca en el Congreso, David Regades, anunció ayer que las mariscadoras de la provincia podrán percibir las ayudas económicas por cese de actividad, tras su reconocimiento por la Dirección General del Instituto Social de la Marina, ya comunicado a las direcciones provinciales del ISM.

“No son nuevas”

En este sentido, la patrona mayor de Lourizán recuerda que las ayudas por cese de actividad no son nuevas. Se trata de un derecho que ya tenían los profesionales del sector ante este tipo de situaciones. Si los socialistas se refieren a las indemnizaciones para el período de labores de limpieza y recultivo de los arenales –explica Vázquez Nores–, “fueron conseguidas por la federación de cofradías” en la última reunión mantenida con el Gobierno, ya que hasta ese momento no se contemplaban ningún tipo de ayuda excepcional.

Vázquez Nores critica, por otra parte, que durante los ocho años de mandato socialista en la Diputación Provincial, las agrupaciones solicitaron en varias ocasiones una reunión con la entonces presidenta, Carmela Silva y que “nunca nos recibió”. Además, “David Regades es una persona que nunca atendió al sector del mar desde los puestos de responsabilidad que ha ocupado. Nunca se interesó por las cofradías y ahora viene a anunciar unas ayudas que conseguimos nosotros”, sostiene la patrona mayor.

En todo caso, el sector subraya la necesidad de apostar por la recuperación de los bancos marisqueros ya que “solo con vigilancia y limpieza no se recuperan”, como dice Vázquez Nores.

La ría de Pontevedra es una de las más afectadas por esta situación de mortandad y de las medidas que se tomen al respecto depende el trabajo de unas 700 personas, un total de 462 mariscadoras a pie y unos 200 a flote en las tres cofradías de la ría.

En la reunión del pasado diciembre del Consello Galego de Pesca se solicitó a las agrupaciones unos informes técnicos sobre el estado de los bancos marisqueros. Esos informes tenían como destino el Ministerio de Agricultura y Pesca, para fundamentar la declaración de zona catastrófica de la que, por el momento, no hay respuesta.

El sector dispone de las ayudas por cese de actividad, los fondos europeos de ayuda al sector y los 550 euros de ayuda directa que les hizo llegar la Consellería de Pesca antes de las últimas elecciones autonómicas.

Alta mortandad

Pero estos profesionales insisten en solicitar la declaración de zona catastrófica, o similar, para las rías afectadas por una altísima mortandad en el marisco, especialmente en los moluscos bivalvos.

Otra forma de ayudar al sector sería eximirles del pago de las cuotas de la Seguridad Social durante el tiempo en el que las mariscadoras tienen que quedarse en casa.

Las previsiones del tiempo no son nada halagüeñas en lo que afecta al sector. Las mariscadoras de a pie tienen los bancos cerrados hasta el 15 de abril y la flota estará parada hasta junio.

Y aunque se realicen tareas de siembra –como apunta la patrona mayor de Lourizán– los bancos “no se regeneran de un día para otro”, por lo que es previsible que estos periodos de paro se extiendan. “Regenerar los bancos es dejar crecer al molusco, y no crece”, lamenta Vázquez Nores.

El PSOE subraya que las ayudas durante la limpieza y sembrado se deben a “una decisión política” y no técnica

El PSOE indicó ayer, a través de un comunicado, que durante la pasada campaña electoral asumió la petición del colectivo de mariscadoras de la provincia de poder percibir las ayudas económicas por cese de actividad (pensadas para los períodos de toxina) mientras realizan labores de limpieza, resembrado o rareo en los bancos marisqueros. Lo hizo durante una reunión del secretario general provincial y portavoz de la Comisión de Agricultura y Pesca en el Congreso, David Regades, con Raquel Gómez, presidenta de la Agrupación de Marisqueo a pie de la Cofradía San Telmo. Ahora este derecho acaba de ser reconocido por la Dirección General del Instituto Social de la Marina y comunicado a las direcciones provinciales del ISM. “Claro está que solo cuando el PSOE gobierna las personas que más lo necesitan ven ampliados sus derechos y esto abarca también, por supuesto, a la gente del mar, pues en muy poco tiempo hemos mejorado los coeficientes de jubilación de las redeiras y ahora las condiciones de trabajo de las mariscadoras gallegas, una medida que afecta a 6.000 personas”, afirmó Regades. El diputado explica que la necesidad de esta modificación se agudizó a raíz de los últimos episodios de baja salinidad, en las que fue necesario retirar marisco muerto de los arenales y redistribuir los ejemplares inmaduros que lograron sobrevivir. “Era una petición razonable y el Gobierno de España supo escucharla, mientras la Xunta se dedicó a echar balones fuera y solo accedió a repartir unas ayudas completamente insuficientes de una manera espurio, pues lo transformó en una medida electoralista de última hora”. “La Xunta”, indicó Regades, “incluso se atrevió a descalificar al PSOE por proponer que se declarara la emergencia de interés gallego, competencia exclusiva del Gobierno autonómico, para asignar las ayudas que realmente necesitaba el sector; prefirió discurrir una pequeña limosna electoralista”. “Hay ahora quien intenta que esto pase por una decisión tecnocrática, pero se trata de una decisión política, porque no habría sido posible si el ministro de Agricultura y Pesca no fuera Luis Planas y si el presidente del Gobierno no fuera Pedro Sánchez; no se habría conseguido de no gobernar el Partido Socialista, pues la petición se acentuó este otoño, pero era histórica”, recalcó.