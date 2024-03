Regades subraya que las mariscadoras cobrarán el cese de actividad por toxina gracias al PSOE

El Partido Socialista asegura que la Dirección General del Instituto Social de la Marina ha comunicado a las direcciones provinciales del ISM que el colectivo de mariscadoras de la provincia de Pontevedra puede percibir las ayudas económicas por cese de actividad, pensadas para los períodos de toxina, mientras realiza labores de limpieza, siembra o rareo en los bancos marisqueros.

Para el secretario general provincial y portavoz de la Comisión de Agricultura y Pesca en el Congreso, David Regades, este derecho ha sido reconocido “porque solo cuando el PSOE gobierna las personas que más lo necesitan ven ampliados sus derechos, y esto abarca también, por supuesto, a la gente del mar, pues en muy poco tiempo hemos mejorado los coeficientes de jubilación de las redeiras y ahora las condiciones de trabajo de las mariscadoras gallegas, una medida que afecta a 6.000 personas”.

“Era una petición razonable y el Gobierno de España supo escucharla, mientras la Xunta se dedicó a echar balones fuera y solo accedió a repartir unas ayudas completamente insuficientes" David Regades — PSOE

El diputado explicó que la necesidad de esta modificación se agudizó a raíz de los episodios de baja salinidad, en las que fue necesario retirar marisco muerto de los arenales y redistribuir los ejemplares inmaduros que lograron sobrevivir.

“Era una petición razonable y el Gobierno de España supo escucharla, mientras la Xunta se dedicó a echar balones fuera y solo accedió a repartir unas ayudas completamente insuficientes de una manera espurio, pues lo transformó en una medida electoralista de última hora”. “La Xunta incluso se atrevió a descalificar al PSOE por proponer que se declarara la emergencia de interés gallego, competencia exclusiva del gobierno autonómico, para asignar las ayudas que realmente necesitaba el sector; prefirió discurrir una pequeña limosna electoralista”.

“Hay ahora quien intenta que esto pase por una decisión tecnocrática, pero se trata de una decisión política, porque no habría sido posible si el ministro de Agricultura y Pesca no fuera Luis Planas y si el presidente del Gobierno no fuera Pedro Sánchez; no se habría conseguido de no gobernar el Partido Socialista, pues la petición se acentuó este otoño, pero era histórica”, recalcó Regades.