Cuatro sucesos a la vez originan nuevas quejas por la escasez de personal del parque de Bomberos

Hace unos días, los representantes sindicales del servicio de Bomberos alertaba de la escasez de personal en el parque, un problema que se evidenció por la sucesión de intervenciones prácticamente a la misma hora. Aquellas quejas se producían a consecuencia de un incendio, con un herido grave, en un edificio de Virxe do Camiño, y un accidente con atrapados en Salcedo, ambos de madrugada. Los bomberos tuvieron que dividirse en varios equipos para poder atender ambas emergencias.

El gobierno local recordó entonces que el parque pontevedrés solo atiende sucesos en el municipio, salvo que sea imprescindible su salida a otros concellos, por lo que la plantilla actual “está dimensionada” para ese territorio.

Pero ayer volvió a ponerse de manifiesto el problema, al ser requeridos los Bomberos a intervenir en cuatro incidencias prácticamente al unísono, concentradas entre las 12.30 y las 13.00 horas. Los efectivos, cinco en total en la jornada de ayer estaban retirando un árbol caído en Campañó cuando se declaró un incendio, a las 12.55 horas, en una vivienda de la calle San Pedro de Alcántara, por lo que apenas pudieron cambiarse de equipos para ir de un lugar a otro. El incendio se declaró en un microondas y causó daños materiales, pero no hubo heridos.

A la misma hora se registraba un accidente de tráfico en Monte Porreiro, al que no podían acudir al estar sofocando el incendio. Tras u nos minutos de incertidumbre, se les avisó de que no era necesaria su presencia porque no había atrapados, pero de inmediato recibían otro aviso para acudir a Poio, donde ardía una autocaravana y la pared de una vivienda colindante. Poio debe ser atendido por Emerxencias de Sanxenxo o los Bombeiros do Salnés, ya que el mapa autonómico de emergencias asigna ese territorio a esos parques, pero el de Pontevedra estaba más cerca.

Sin embargo, la sucesión de llamadas desde Pontevedra y el hecho de que no hubiera personas en riesgo en el incendio de Poio, llevó a descartar esa salida y solicitar la presencia de otros parques. Por ello, los representantes sindicales insisten en la necesidad de reforzar la plantilla pontevedresa.