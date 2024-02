Un juzgado de Pontevedra cancela una deuda de 59.000 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha concedido el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) a un pontevedrés, con lo que cancela una deuda que ascendía a 59.000 euros,según ha ainformado el despacho de abogados Repara tu Deuda, que llevó el caso.

Este equipo explica que el estado de insolvencia de este hombre "se originó al solicitar financiación para construir una vivienda. Al principio no tuvo problemas en su devolución hasta que se divorció y se vio obligado a sufragar los gastos de su defensa jurídica. En el procedimiento se hizo constar que el pago de la hipoteca corría a cargo de ambos, pero su exmujer no quería pagar su parte, por lo que el deudor se quedó solo con el pago. Al final llegaron a un acuerdo por el que la exmujer conservaba el inmueble y el deudor salía de la hipoteca, lo que provocó que tuviera que buscar una nueva vivienda con los consiguientes gastos de mudanza, fianza, agencia inmobiliaria, menaje, etc. Vivió un tiempo a base de créditos para el consumo hasta que la situación se volvió insostenible".

El despacho subraya también que "se percibe un mayor interés por la Ley de Segunda Oportunidad por parte de particulares y autónomos que han caído en un agujero por sus deudas inasumibles" y añade que "permite tanto a particulares como a autónomos cancelar sus deudas si cumplen una serie de requisitos. Básicamente se trata de encontrarse en un estado de insolvencia actual o inminente que impida el pago debido, no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y actuar de buena fe durante todo el tiempo que dura el proceso".