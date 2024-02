Rueda celebra su triunfo en Pontevedra y ya pone el foco en repetirlo en las municipales

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, celebró este viernes con la junta directiva provincial del Partido Popular de Pontevedra los “históricos resultados” alcanzados por el partido en la provincia el pasado domingo, en lo que denominó como “la segunda gran victoria política del año”, tras la recuperación del gobierno de la Diputación Provincial en las elecciones municipales.

Rueda se refirió así al aumento del apoyo a la candidatura que encabezaba él mismo con respecto a las últimas elecciones autonómicas, alcanzando en esta ocasión un 44 por ciento del voto, y además teniendo en cuenta el 67,3 por ciento de participación que se registró el 18 de febrero –la segunda cifra más alta de la historia junto a la de 2009–. El presidente autonómico no quiso adelantar nada acerca de la composición del nuevo gobierno de la Xunta. “Esta es una semana de celebración absoluta y de agradecimiento. A partir de ahora nos pondremos a pensar en el nuevo gobierno, estoy muy orgulloso de todos mis conselleiros y conselleiras, son todos ahora diputados y diputadas, y ahora entre todos tenemos que hacer el mejor gobierno no solo por nombres, sino por estructuras”, señaló, dejando abierta la posibilidad de realizar “cambios en las estructuras para intentar acertar dentro de cuatro años. Me pongo a trabajar en esto para conseguir la confianza dentro de cuatro años”.

En lo que fue todo un baño de masas tras la revalidación del gobierno de la Xunta, tanto Alfonso Rueda como el presidente de la Diputación, Luis López, señalaron que esta junta directiva provincial era “para hacer balance y análisis, pero sobre todo para celebrar los resultados del domingo, que fueron para la provincia los mejores de los últimos 15 años, siendo la lista más votada en 54 de los 61 concellos y con más del 50% del voto en la ciudad de Pontevedra”.

“Hubo muchas claves para esta gran victoria electoral, pero sin duda una de ellas fue la movilización de todo el partido sabiendo lo que nos estábamos jugando, trasladándole a todo el mundo las opciones que había y la necesidad de apostar más que nunca por la estabilidad que proponía el Partido Popular”, destacó Rueda, que valoró que la provincia de Pontevedra “respondió como hace años no respondía, con ese impulso, ese convencimiento, y aquí en mi provincia, en mi ciudad, tengo que venir y agradecerlo”.

Rueda apuntó como objetivo “mantener la confianza y siempre aspirar a aumentarla si puede ser. Es muy difícil, depende del trabajo del día a día. Cuando lleguen las siguientes elecciones, además de las europeas, las municipales, en las que obtuvimos un avance muy importante en mayo del año pasado, ahora hay que consolidarlo y si puede ser, aumentarlo. Viendo las perspectivas y la cantidad de gente que cogió la papeleta del Partido Popular el domingo pasado, creo que en las municipales podemos tener, en general en la provincia de Pontevedra, un resultado espectacular y también histórico”.

En la reunión celebrada este viernes, el líder de los populares gallegos aprovechó para dar la enhorabuena a los once diputados electos y también al presidente provincial, Luis López, reconociendo, además, que Pontevedra tiene para él una importancia singular y que en esta provincia no es nada fácil obtener los resultados que se obtuvieron. Este apoyo histórico supone también una responsabilidad histórica para Rueda, que reivindicó a Galicia como la verdadera ganadora el 18-F, al tiempo que manifestó su ilusión por continuar trabajando “para que nuestra Comunidad funcione cada vez mejor desde la responsabilidad y el sentidiño”.