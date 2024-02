El juzgado dirimirá en abril el futuro de las Galerías de la Oliva, que reclaman su histórico paso de 1961

“No queremos que nos sepulten”. Se puede decir más alto pero no más claro. Los comerciantes de las Galerías Oliva de Pontevedra hablan y están dispuestos a luchar lo que haga falta para que se vuelva a abrir la entrada de acceso a este particular centro comercial urbano desde la calle Gutiérrez Mellado, tapiada desde el inicio del derribo del edificio superior, en febrero del año pasado. Ahora ponen sus esperanzas en el juicio, para el que ya hay fecha, el próximo 25 de abril, a raíz de la demanda interpuesta por uno de los dos propietarios del tramo más antiguo de las galerías, una denuncia con la que se quiere recuperar este antiguo paso creado en 1961 con el nacimiento de esta zona comercial. Algunos de los responsables de los locales acudirán como testigos.

El proyecto para el traslado del buque insignia de Inditex, Zara, a las calles Michelena y Gutiérrez Mellado se ha quedado paralizado de momento. No ha vuelto a haber novedades desde que finalizó el derribo del inmueble. Pasa ya del medio año. Si bien sí se consiguió en su momento licencia para estos trabajos, todavía no hay constancia de que se haya concedido la de construcción, que está en tramitación en el Concello de Pontevedra. Hay que recordar que se trata de un proyecto con un presupuesto de 9.680.288,66 euros, aunque aún no hay plazos de ejecución.

Será un solo edificio, formado por el número 11 de Michelena y los números 3 y 5 de Gutiérrez Mellado, con un total de ocho plantas con una superficie cada una de 1.342,15 metros cuadrados.

“Nos falta ese trasiego”

Desde que se cerró la histórica entrada desde la calle Gutiérrez Mellado, los comerciantes han acusado una falta de clientes esporádicos, que han perdido con el paso casual de gente que atravesaba las galerías para llegar hasta la zona de A Peregrina y viceversa. “Nos falta ese trasiego, el paso, porque a la clientela fija la tenemos igual”, explican a FARO. Entre esos potenciales compradores mencionan tanto a vecinos de la ciudad como a visitantes y turistas.

“No queremos que nos sepulten, esta siempre ha sido una galería con actividad, con ganas de hacer cosas. Aquí hay locales con venta de artículos de todo tipo, así como hostelería”, recuerdan. “Lo que no queremos es quedarnos aislados, como están provocando con este cierre”.

Es por ello que uno de los dos propietarios del tramo más antiguo de las Galerías Oliva ha presentado una demanda reclamando este acceso. El juicio está fijado para el 25 de abril y varios de los comerciantes han sido llamados a declarar como testigos por los perjuicios que la situación está provocando a toda esta zona comercial cubierta. Se muestran optimistas con lo que pueda ocurrir en el juzgado y anuncian que “en todo caso, nosotros no nos vamos a quedar quietos, si nos tenemos que movilizar lo haremos”.

La Asociación Galerías Oliva está formada por cerca de medio centenar de socios y presidida actualmente por Antonio Santiago, de la Librería Clip.

Pendientes de la licencia

Tal y como explicó el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en su momento, en el nuevo edificio de Inditex habrá una planta menos 1, un bajo para regularizar la altura de los dos edificios, cinco plantas más y una bajocubierta. En total son ocho plantas. El 30 de junio del año pasado se presentó la petición de licencia para este nuevo inmueble, con la solicitud de demolición parcial, con conservación de fachada en el edificio que da a la calle Michelena y la licencia de construcción.

Y es que se trata de una construcción afectada por la categoría de BIC (Ben de Interese Cultural). Es más, en su momento el departamento autonómico rechazó la propuesta de la promotora y, posteriormente, el recurso que presentó, al entender que no se puede alterar la imagen paisajística del entorno de la Peregrina. Este punto se resolvió con esa demolición parcial.

Nuevos negocios

En cualquier caso, desde la Asociación Galerías Oliva destacan la iniciativa de apertura de nuevos locales en esta zona, a los que habría que sumar los que también se han animado en la calle Gutiérrez Mellado. “Que se venga Inditex es bueno para todos, incluso para nosotros, por eso no nos queremos quedar aquí aislados. Aquí también estamos muy ilusionados”, reconoce Antonio Santiago.