Piden 38 años para el acusado de violar a la hija de su pareja durante una década

La Fiscalía solicita 38 años de prisión para un hombre que fue juzgado ayer en la Audiencia de Pontevedra, acusado de haber violado y haber abusado sexualmente durante una década de la hija de su pareja. El fiscal reclama una condena de 17 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a menor, otros 17 años de cárcel por el delito continuado de agresión sexual y 4 años de cárcel por un delito de lesiones. Exige además doce años de libertad vigilada cuando salga de prisión, que se le imponga una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima durante 13 años y que le pague casi 85.000 euros por las lesiones psíquicas y las secuelas que le causaron los abusos.

El acusado se limitó a instancias del tribunal, a no reconocer los hechos que se le imputan y se ha negado a contestar las preguntas formuladas por las partes. El hombre evitó responder a la Fiscalía y a la acusación particular, mientras que su abogado no formuló preguntas. La víctima, por su parte, corroboró que sufrió abusos por parte de la pareja de su madre “casi a diario” entre 2009 y 2019, desde que ambas se fueron a vivir con él, un momento en el que ella tenía apenas ocho años.

Relató como “prácticamente todas las noches”, su padrastro iba a su habitación para hacerle tocamientos mientras él se masturbaba. “Yo no sabía cómo reaccionar y me hacía la dormida mientras todo pasaba”, explicó la joven, que subrayó que estos abusos fueron gradualmente a más, incluso en la casa de sus abuelos, hasta llegar a violarla cuando cumplió los 16 años.

El acusado, según confesó la víctima, que ha intentado suicidarse en varias ocasiones, para que no revelase lo sucedido la intimidaba y le decía que si se lo contaba a alguien la echaría de su casa a ella y a su madre, con quien llegó a tener varios hijos.

La joven decidió denunciarle cuando su prima le desveló que también estaba siendo acosada por él, momento en el que le contó a su madre lo que estaba pasando en casa.