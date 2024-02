Abierto el plazo de inscripción para optar a los Premios Martín Códax da Música 2024

El plazo para inscribirse en los 11 Premios Martín Códax da Música 2024, organizados por Músicas ao Vivo, se abrió ayer y continuará activo hasta el 10 de marzo, en la web de estos premios, para todos los proyectos musicales gallegos vigentes y en activo este 2024, excluyendo los premiadas anteriormente.

Según ha comunicado Músicas ao Vivo a través de un comunicado, los premios están conformados por 15 categorías como Pop e Indie, Rock y Punk y Música Tradicional, entre otras. Además, la inscripción es libre y gratuita, y no es necesario ser socio de Músicas ao Vivo para participar.

También se incluye la categoría de Artista Emergente, instaurada en 2022 para proyectar y potenciar proyectos de nueva creación, y los tres premios Organistrum, dirigidos a salas, festivales y proyectos de difusión y comunicación musical, los “cómplices necesarios del sector”.

Para inscribirse en la categoría de Artista Emergente será necesario hacerlo también en una de las 15 categorías musicales, que el proyecto no lleve activo más de tres años, que no haya editado más de un disco y que no haya sido premiado ni finalista de anteriores ediciones.

Voto del público

Tras el periodo de inscripciones, un jurado profesional valorará las candidaturas y seleccionará tres finalistas por categoría. A continuación y como novedad, el público general participará en la segunda fase de las votaciones, del 25 de abril al 12 de mayo, y esos votos valdrán un 50 % en la elección de los ganadores, mientras que el otro 50 % corresponderá a los votos de los socios de Músicas ao Vivo.

Los ganadores se darán a conocer en la gala de entrega de premios, que tendrá lugar el 15 de mayo en el Pazo da Cultura de Pontevedra.