Pacientes sufren demoras de casi un año en Digestivo para conocer el resultado de pruebas

Las largas esperas en especialidades en el Complexo Hospitalario de Pontevedra afectan a numerosos servicios. Uno de ellos es el de Digestivo, en el que los pacientes tienen que esperar casi un año para conocer el resultado de las pruebas solicitadas previamente, incluidas las colonoscopias.

Pero no es el único, también en Oftalmología, Otorrinolaringología o Urología las esperas superan los plazos fijados por los médicos para que sus pacientes regresen a revisión por sus consultas. Pese a que les dicen que tienen que volver en un año, quedan pendientes de que se les llame desde cita previa y pasa el tiempo estipulado y esto no ocurre. Mientras no se les da un día, permanecen en un limbo, hasta que son incluidos en la lista de espera cuando ya tienen fecha.

Según los últimos datos hechos públicos por el Sergas, referidos a junio del año pasado, en el CHOP el tiempo medio de espera por una primera consulta en Digestivo es de 15 días, mientras que en Urología es de 35 días y tanto en Oftalmología como en Otorrinolaringología se acerca a los 40 días.

En este sentido, los servicios en los que la espera es más larga para esa primera visita del paciente, y siempre según la información oficial, son Pediatría, con casi 75 días, y Anestesiología y Reanimación, que roza los 66 días.

Destacan otros como son Rehabilitación, con 49 días, y Reumatología, con 45,6 días.

En el conjunto del CHOP, el tiempo medio de espera en las especialidades es de 39,6 días.

Respecto al número de pacientes que se encontraban aguardando a ser llamados, era entonces de casi 18.000 sumando todos los servicios, con Oftalmología a la cabeza y más de 2.800.

También aportaban cifras importantes los servicios de Rehabilitación, con más de 2.000 usuarios en espera, y Dermatología, superando los 1.900. Otorrinolaringología y Ginecología se acercaban cada uno a los 1.800.