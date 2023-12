El concelal de Parques y Jardines, Xaquín Moreda, ha querido este jueves aclarar cualquier tipo de duda en torno al proyecto de creación de un parque para perros en Parque das Regas, en Valdecorvos, después de que el responsable del área en el anterior mandato, el socialista Iván Puentes, denunciara cambios por parte del BNG en el proyecto diseñado en su día por el PSOE

Moreda asegura que "el Consejo no está haciendo nada que no estuviese planificado y firmada antes de las elecciones municipales" y mostró durante su comparecencia los documentos técnicos que acreditan la existencia de una propuesta de contrato y su adjudicación en mayo de 2023 para la construcción de un parque canino, y que incluyen un plano con su ubicación. "Este proyecto ya viene de diciembre del año 2022, había sido gestionado durante meses por el anterior concejal de Benestar Animal (el tam bién socialista Marcos Rey) y no hay mentiras en esto, ni mucho menos. Lo planeado se está ejecutando", afirmó el edil nacionalista.

El gobierno local asegura que "el Concello lleva a cabo el proyecto firmado, y las instrucciones contenidas en él, por el anterior concejaldel grupo municipal del PSOE en mayo de este año, y que fue adjudicado a la empresa Naturgalia por un importe de 34.757,75 euros".

Moreda explicó que existe una memoria de abril de 2023 para la reforma integral de todo el Parque das Regas, y que podría ser utilizado en el futuro, pero mientras tanto "se está ejecutado lo planeado". "Es sorprendente que este caso pueda ser causa de que el grupo municipal del PSOE vote en contra de los presupuestos".

Repasando la cronología de los hechos, Moreda destacó que "el primer presupuesto que aparece para el proyecto del parque para perros es de diciembre de 2022 para después hacerse la propuesta de contrato en mayo de 2023, posterior a aquel informe sobre reforma integral presentado por el PSOE".