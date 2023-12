A cultura galega amosa músculo

Traballar a prol da cultura é traballar a favor de Galicia. Lembrouno onte o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, na apertura do Culturgal, a Feira das Culturas Galegas que visibiliza dende o Pazo da Cultura e o recinto feiral de Pontevedra a potencia, a creatividade e o bo momento do sector no país.

Faino nun intenso fin de semana no que recibe milleiros de visitantes e desprega máis de 200 actividades (100 da propia feira e outras tantas dos 90 expositores privados e de institucións) ligadas á literatura, o cinema, a banda deseñada, a música, o deseño… Reflicten, como lembrou o conselleiro, a solidez e competitividade da industria cultural galega, á que puxo como exemplo de modernización e capacidade de adaptación aos novos formatos.

Román Rodríguez lembrou que hoxe a cultura xera aproximadamente o 3% do PIB de Galicia e, segundo datos do Consello da Cultura Galega, 35.000 profesionais viven desde sector, cando “fai 14 ou 15 anos eran 20.000”, sinalou.

Tamén medrou o gasto das familias e a cultura de base, de xeito que neste anos 5.000 entidades non profesionais do país desenvolven actividades. “Xa estamos casi afeitos a que cada pouco xurda un Premio Nacional, o último Yolanda Castaño”, lembrou o titular do departamento autonómico de Cultura, que tamén se referiu ó éxito do filme O Corno no Festival de San Sebastián e a que “de 4 películas españolas no Festival de Berlín, 3 eran galegas”. O éxito débese, engadiu, “a gran creatividade é á crecente profesionalización” do sector, que son a base “para estruturas fortes e competitivas”.

Medrou o gasto das familias e a cultura de base, de xeito que neste anos 5.000 entidades non profesionais do país desenvolven actividades

Con todo, quedan retos e Román Rodríguez apuntou neste senso á dixitalización, competencia, cambios nos hábitos de consumo ou acceso universal á cultura, un sector ao que a Xunta destinará 105 millóns dos orzamentos de 2024.

“Queremos unha cultura sostible, libre, que aporte ao ADN galego”, suliñou Román Rodríguez ao inaugurar esta 16 edición da feira, na que a Xunta repite como principal patrocinadora e presenta máis de 30 actividades. Entre elas, o concerto da xira de despedida de Leilía que se celebrará hoxe, as presentacións de diferentes iniciativas autonómicas de promoción cultural, as experiencias de realidade virtual e aumentada Galiverso. O vello Portomarin e Hábitats Natureza Estendida, a exposición interactiva sobre o videoxogo en Galicia ou a competición diaria de tres videoxogos galegos: Super Woden GP, de Vijuda, xogo de rallies para gamers en xeral; Avoo, de Iseltec, un trivial interxeracional para toda a familia, e Grelo, de Colectivo Arume, unha proposta de obstáculos na que poden participar todos os públicos.

Quedan retos e o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, apuntou neste senso á dixitalización, competencia, cambios nos hábitos de consumo ou acceso universal á cultura, un sector ao que a Xunta destinará 105 millóns dos orzamentos de 2024

Os voceiros do departamento que encabeza Román Rodríguez avanzaron que a estratexia da política cultural da Xunta continuará articulándose arredor do Plan Xeración Cultura, “que en 2023 supuxo unha inxección económica de 34 millóns de euros”, destacan, e avanzan algunhas das prioridades para o ano que vén: “manter o crecemento do sector nun contexto de incremento da oferta e da demanda cultural, apostar pola modernización das estruturas empresariais e de creación para a adaptación da cultura galega aos novos contextos dixitais e usos tecnolóxicos, e, por suposto, seguir garantindo o acceso universal á cultura e impulsando o talento”.

Pola súa banda, o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, gabou a elección do lema deste Culturgal 2023, Intelixencia Natural, e lembrou que “non hai intelixencia artificial que supere a natural” antes de referirse ao compromiso da institución que encabeza coa cultura, ampliando os orzamentos adicados ao sector nun 20%, ata un total de “15 millóns para dinamizar e promocionar”, suliñou.

Se o conselleiro de Cultura se referiu a que “gustaríanos ser máis administracións apoiando a Culturgal”, en referencia ao Estado, o alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, tamén recoñeceu que “estamos desexosos de que máis institucións se sumen” como patrocinadoras, neste caso en referencia ás deputacións de Lugo e Ourense.

O rexedor da cidade anfitrioa lembrou que Culturgal amosa a potencia cultural de Galicia, e que “se de algo podemos presumir” e da resistencia da nosa cultura, que foi quen de erguer a cabeza “logo de periodos escuros”.