Largas colas para las últimas entradas del España-Italia: “Es una vez en la vida”

La expectación generada en Pontevedra por las campeonas del mundo de fútbol y el partido que juegan este viernes ante Italia en Pasarón alcanzó ayer un nuevo pico, después de que se produjesen colas kilométricas a la puerta de la sede de la Federación Galega con el fin de adquirir una de las 1.200 entradas puestas a la venta a última hora por el organismo del fútbol autonómico. Se trataba de localidades de vueltan por la delegación italiana y algunos patrocinadores.

Con el inicio del despacho de localidades previsto para las 16.00 horas, fueron decenas las personas previsoras que acudieron a primeras horas de la mañana a las inmediaciones de Pasarón para poder ver en vivo y en directo a la selección. La primera de ellas fue Alicia, de 84 años, que llegó a la calle Luis Otero a las ocho de la mañana para llevarse las dos primeras entradas –límite máximo por persona– de la jornada.

“Me gusta el fútbol. Soy del Barça. Para ver a la selección femenina, es un tren que me pasa a mí a una edad elevada. Con la edad que tengo, seguro que no me da tiempo a ver las jugadorcísimas que tenemos”, explicó la primera compradora del día, exultante conforme se acercaba la hora.

Un sentimiento compartido por algunos de los que le sucedían en la cola, que van a atesorar este España-Italia como un recuerdo imborrable. “Es una vez en la vida. La ilusión que se le va a dar, en mi caso, a mi hija pequeña, lo vale todo”, reconocía uno de los primeros interesados en las entradas.

Miles de personas

La cola por las entradas, que durante la mañana rozaba el centenar de personas, se convirtió con el paso de las horas en un goteo incesante de gente que rodeó toda la acera de la calle Luis Otero, doblando por la calle Juan Bautista Andrade, donde más de 700 personas esperaban hacerse con sus correspondientes dos localidades.

Con el objetivo de mantener un cierto orden, la Federación Galega repartió números a los primeros situados en la fila, pero la demanda de entradas superó claramente a la oferta pocas horas antes del partido de la selección española.