Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, hasta 500 personas compitieron en la X Milla Solidaria de Anedia (la Asociación de Nenos e Nenas con Diabetes de Galicia) ayer por la mañana en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

Colaboraron el Concello de Pontevedra, el Club de Atletismo Rías Baixas y la Federación Galega de Atletismo. Además, el evento deportivo contó con la visita del alcalde de Pontevedra, que repartió medallas en varias categorías, además de la estelar participación de Gustavo Dacal.

El pistoletazo de salida de la Milla Masculina y la Milla Femenina fue a las 11.20 horas de la mañana, seguidas de los 800 metros Masculino, los 500 Femenino Sub 10 y 500 los Masculino Sub 10. A las doce menos diez fue el turno de las atletas de 500 metros Femenino Sub 12, seguidas por los 500 Masculino Sub 12 a las 12.00 horas, los 1.000m Femenino Sub 14 y Sub 16, luegos los 1.000m Masculino Sub 14 y Sub 16 y ya por último, la Jabalina Adaptada.

El plusmarquista de Ponte Caldelas Gustavo Dacal compitió contra Ionut Preda en la jabalina adaptada. Dacal realizó un lanzamiento de 29.48 metros, quedando así por delante de Preda.