Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río Lérez sin aparentes signos de violencia

Alrededor de las cuatro de la tarde de ayer apareció el cuerpo sin vida de un hombre flotando en el río Lérez a su paso por la ciudad de Pontevedra. Se trata de un varón de avanzada edad, que no iba identificado, y del que no constaban denuncias por su desaparición. Se desconocen también por el momento las causas asociadas a su fallecimiento, si bien el cadáver no presenta aparentes signos de violencia y se calcula que llevaba unas dos horas en el agua.

Fue una mujer que pasaba por la zona quien avistó el cuerpo sin vida. Pronto dio aviso a los servicios de emergencia. Fue entonces cuando estos dieron parte a su vez a las autoridades. Se trata de un hombre, de una edad aproximada de sesenta años, que no llevaba forma alguna de identificación. En una observación preliminar se dictaminó que el cuerpo no presentaba señales visibles de violencia. Alrededor de las 16.30 horas de la tarde, varios submarinistas retiraron el cuerpo del agua, que fue depositado en el paseo frente a los terrenos de Tafisa, a la espera de poder identificarlo y comprobar si presenta alguna lesión o golpe. Hasta el lugar en el que se colocó el cuerpo del fallecido, localizado entre el puente de los Tirantes y la pasarela a la Illa das Esculturas, se trasladaron pronto la Policía Local, la Nacional, así como Bomberos, Protección Civil y una ambulancia del 061. Más adelante se acercó al lugar donde se sacó el cadáver, junto al río, una médico forense que se encargó de llevar a cabo una exhaustiva investigación. La forense comenzó por analizar el cuerpo sin vida y tomar las huellas del fallecido. Hasta el momento, las causas de su deceso permanecen desconocidas. Primeras hipótesis En un inicio, las primeras hipótesis planteadas apuntan a la posibilidad de que el varón haya fallecido ayer mismo habiendo sido arrastrado por la corriente hasta donde fue hallado por los viandantes que avisaron a las autoridades. La Policía Científica se ha hecho cargo de la investigación para aclarar este suceso.