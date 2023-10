El CHOP invita a las personas de 65 a 79 años a recibir la vacuna de alta carga de la gripe

El área sanitaria de Pontevedra invitará a las personas de 65 a 79 años a participar en un estudio sobre la vacuna de la gripe con alta carga, que ya se está empleando entre mayores de 80 años, entre los cuales se ha comprobado que es más eficaz. La cuestión es saber ahora si también resulta serlo en esa otra franja de edad.

Así lo confirmó ayer la directora asistencial del área sanitaria, Susana Romero Yuste, en un acto en el Hospital Provincial sobre donación y trasplante de órganos. “No solo se trata de investigar, sino de ver cómo las vacunas o los fármacos se comportan en la vida real. En este caso son vacunas que vienen avaladas por un proyecto de investigación riguroso y su pertinencia y la seguridad de los pacientes fueron evaluadas por un comité de ética en investigación”, resumió.

“Los estudios son siempre voluntarios, pero eso no quiere decir que quienes no entren en el estudio no reciban la vacunación doble, tanto del COVID como de la gripe”, añadió.

De este modo, el área sanitaria explicará al paciente en qué consiste este estudio y se le ofrece la posibilidad de recoger sus datos para un análisis global. “El paciente es libre de participar o no y de donar sus datos”, indica Yuste. “Quiero dejar muy claro que de gripe y de COVID se van a vacunar todos los pacientes”.

En todo caso, la doctora destacó que “las vacunas son lo que nos han llevado a la expectativa de vida que tenemos en la sociedad, tenemos que estar muy agradecidos”.

Existen diferentes tipos de vacunas frente a la gripe, y en la campaña de vacunación antigripal de esta temporada se van a utilizar dos diferentes: una de alta dosis (Efluelda®) y otra de dosis estándar (Influvac Tetra®). Se diferencian en la cantidad de antígeno que incluyen, es decir los compuestos capaces de generar protección en el organismo.

Sanidade recuerda que la gripe es una infección respiratoria de origen vírico que produce epidemias anuales a nivel mundial. Las personas mayores o en aquellas especialmente vulnerables, como las inmunodeprimidas, presentan un mayor riesgo de sufrir hospitalizaciones y complicaciones.

En el área sanitaria de Pontevedra se están dando ya numerosos casos de afecciones respiratorias, que no gripe, aunque se espera que este año el pico de esta enfermedad se adelante, de ahí que se esté trabajando ya desde la sanidad pública para proteger con la vacuna al mayor número de pacientes posible. Se ha comenzado por los mayores de 80 años en los centros de salud, a los que se les administra, siempre que así lo deseen, las vacunas de COVID y gripe. A partir del 26 de octubre serán citados en los “vacunódromos” los de 70 a 79 años y así en descenso en horquillas de edad. A todos ellos se les ofrecerá la doble vacunación y, tal y como informa el Sergas, también esta vacuna de alta carga.

El riñón, el órgano más demandado

El riñón sigue siendo, con diferencia, el órgano más “demandado” a nivel sanitario. La explicación es muy sencilla, ya que las personas que necesitan un riñón pueden continuar viviendo muchos años a través de diálisis, mientras esperan por un trasplante. Por ello la lista de espera suele ser la más elevada. “En otros casos, desafortunadamente, si no hay un órgano, la esperanza de vida es mucho menor y la persona puede llegar a fallecer en el plazo de un año, por ejemplo, cuando hablamos de un corazón”, afirma Celso García Estévez, presidente de la Asociación de Doantes e Receptores de Órganos de Vigo (Adrovi), que destaca la importancia de concienciar a la población en este sentido, ya que donar salva vidas. Es por ello que, entre otras iniciativas, cada año este colectivo organiza el concurso de carteles para escolares, con cuyas obras se organiza una exposición itinerante que recorre toda Galicia. “Es importante empezar siempre por los más jóvenes, para que se vayan concienciando y, ellos a su vez, conciencien a los mayores, porque muchas veces estas cuestiones se hablan en casa”, asegura.

Carné de donante

El área sanitaria de Pontevedra, junto con la de Vigo, figura entre las que mayor número de personas con carné de donante tienen, “con mucha diferencia”. “En Galicia en total hay más de 83.000 carnés de donante”, subraya García Estévez. Para hacerse el carné de donante Adrovi ofrece todas las facilidades: a través de mesas informativas en la calle, en los hospitales, con una llamada a la oficina de Ados (Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia)... Hay que recordar que la última palabra, aunque el paciente fallecido desease donar todos sus órganos, la tiene la familia, de ahí la importancia de transmitírselo ya en vida.