La UVigo se plantea el traslado de Fisioterapia al Hospital Provincial cuando fragüe su cesión

Convertir parte del Hospital Provincial en sede universitaria del área de salud, con la continuidad de Enfermería, que ya se imparte allí, y trasladar Fisioterapia, que dispone de un edificio propio en el campus, una vez que el centro sanitario pase a manos de la UVigo. Es el planteamiento que, a día de hoy, tiene sobre la mesa el rector Manuel Reigosa, con respecto a este edificio de la calle Loureiro Crespo, que quedará sin usos definidos cuando se abre el Gran Montecelo. No obstante, Reigosa admite que desde mayo no hay avances en esa posible cesión y cualquier traslado o aprovechamiento se plantea “a largo plazo”.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, recibió ayer a Manuel Reigosa y a la vicerrectora del campus, Eva María Lantarón con el fin de revisar algunos de los asuntos y desafíos que el Concello y la UVigo tienen en la agenda a corto plazo. “El Concello mantiene y seguirá manteniendo la idea de brindar todas las facilidades posibles a la universidad, un activo fundamental para la ciudad que deseamos que crezca y siga siendo un campus dinámico y en constante desarrollo”, explicó Lores.

Por otra parte, a partir de enero, comenzarán las negociaciones para configurar el nuevo mapa de titulaciones que “encajan bien con la ciudad”, caracterizada por su ambiente cultural y la presencia de industrias culturales. Un nuevo grado relacionado con las industrias creativas es la opción sobre la mesa.

En unos ocho años “esperan tener el mismo número de alumnos que en la actualidad”, a pesar de la caída demográfica que se espera en toda Galicia para entonces y que previsiblemente afectará a todas las universidades gallegas, “Queremos mejorar la docencia para subir el listón, el número de profesores doctorados... Aspiramos a que mejore así la calidad de nuestra universidad”, señaló Reigosa.

También está previsto que Enfermería se convierta en un título propio de la UVigo a partir del próximo curso, con la idea de hacerlo de forma gradual, curso a curso.

Entre los diversos temas tratados durante la reunión, destacó la manera de ceder definitivamente los terrenos en la antigua Tafisa, concretamente de 20.000 metros cuadrados, de los cuales 14.000 son aptos para construcción, reservando los restantes 6.000 metros cuadrados como zona verde de acceso público.

“Estuvimos discutiendo la forma en que podemos llevar a cabo la cesión definitiva de estos terrenos a la universidad”, señaló Lores. El Concello tratará de ceder los terrenos por la vía “más rápida posible”, que consistirá en hacerla la administración responsable de los mismos.

En un principio, según apuntaron, estos terrenos se destinarán a la creación de la facultad de Deseño. En este sentido, Reigosa explicó que esta cesión tiene un carácter “urgente y prioritario en la configuración del campus de Pontevedra del futuro”, y el edificio de Deseño también será utilizado para la facultad de Dirección e Xestión Pública. Por otro lado, no se conoce un plazo fijo para la desafectación de Costas de los terrenos marítimos-terrestres de A Xunqueira. Desde esta demarcación piden que se haga la petición administración por administración.

Agilizar la entrega de los terrenos de Tafisa

Durante el encuentro se abordaron diversos asuntos, incluyendo el futuro del Hospital Provincial, donde el gobierno local quiere que se mantengan los usos sociosanitarios, “compati bles” con los estudios universitarios. A la vista de lo apuntado ayer, la idea original de la UVigo de convertirlo en una residencia universitaria para diluirse y ya se apunta a la búsqueda de otras ubicaciones, ya que este edificio residencial “sí es necesario en el campus”.

De hecho, una encuesta entre los estudiantes reveló que el 64% de ellos estaría dispuesto a alojarse en esa residencia, aún sin ubicación ni fondos. La oferta del Hospital a la UVigo fue lanzada por el PP local en la campaña electoral de las municipales y de inmediato fue apoyada por la Xunta. Reigosa dijo ayer que en aquella época “se me preguntó si me parecía bien esa cesión”, pero desde entonces no volvió a haber contactos.