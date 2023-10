Cámaras de vigilancia y personal de seguridad en los centros de salud. Es lo mínimo que reclaman trabajadores de estos servicios después de registrarse un nuevo episodio violento en la madrugada de ayer viernes en el PAC de Marín. “No podemos trabajar con miedo”, señala T.V. L., un celador (PSX, personal de servicios generales) que fue víctima de una agresión por parte de un hombre que irrumpió en el PAC en una actitud muy violenta, según explica el propio afectado, que está de baja médica. El agredido, de unos 50 años y residente en Portas, es un trabajador eventual del Sergas y en la jornada de ayer le tocada una guardia nocturna (de tres de la tarde a ocho de la mañana) en el centro de Marín.

Este trabajador, que se dedica a gestionar las citas y otras labores en el mostrador de entrada, explica que el varón, de unos 35 años, entró en el centro de salud a las dos de la madrugada “profiriendo insultos y amenazas y arremetiendo contra la mampara, el ordenador y el teclado, así como contra otros muebles, que cayeron sobre mí”, lo que le ocasionó diversas lesiones, unas en una pierna y otras en la espalda por un giro brusco al tratar de esquivar los golpes.

Añade que “afortunadamente, el enfermero que estaba en otra sala del PAC acudió al oír los gritos y pudo ayudarme. Gracias a él creo que aún puedo contarlo”, comentaba en la mañana de ayer, aún muy asustada, la víctima. Los estragos en el mobiliario y equipos del local fueron notables.

“Esto no es un hecho aislado, sucede con demasiada frecuencia. También trabajé en Vilagarcía y allí ocurre lo mismo”, añade el afectado, que insiste en que el agresor “se dedicó a lanzar patadas y puñetazos contra todo”, sin motivo aparente, “ya que no se quejaba de nada en concreto. Solo decía que nos iba a matar a todos y a quemarlo todo”, por lo que se solicitó la presencia de la Policía Nacional. Aunque los agentes llegaron de inmediato, el hombre emprendió la huida al escuchar las sirenas y se le perdió la pista. No obstante, la Policía cuenta con una descripción del agresor y todo apunta a que ya ha sido identificado.

Otras fuentes apuntan a que este incidente estaría relacionado con otros episodios ocurridos hace unas semanas en el mismo PAC. De hecho, tanto el agredido ayer como otros trabajadores señalan que este tipo de ataques se repiten con cierta frecuencia pero “la gente tiene miedo a hacerlos públicos por temor a represalias”. De hecho, este PSX no quiere dar su nombre completo.

T. V. L. ha puesto por escrito todo lo sucedido para dar parte a las autoridades del Sergas, con la demanda de que se establezcan medidas para evitar nuevos casos de este tipo: “No podemos estar solos por la noche”, insiste la víctima, que también ha denunciado el caso ante la Policía Nacional.

La proliferación de casos de este tipo, sobre todo de noche, con poco personal en los PAC, ha llevado al Sergas a plantearse la instalación de cámaras de vigilancia en los accesos a estos servicios y no se descarta tampoco la contratación de personal de seguridad.