Sociólogo y especialista en Lengua de signos española, Iker Sertucha preside desde 2012 la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia.

– ¿Qué barreras se encuentra una persona sorda en la ciudad?

– La principal barrera es la de la comunicación. Las personas sordas queremos eliminar esas barreras que tenemos en el día a día y necesitamos para ello recursos como intérpretes de lengua de signos, para poder comunicarnos en igualdad de condiciones en cualquier ámbito y ante cualquier necesidad del día a día, sea en el espacio educativo, sanitario, laboral, o la hora de hacer una consulta.

– ¿En cuanto a la brecha digital?

– La sociedad avanza a pasos agigantados con las nuevas tecnologías y las personas sordas vamos muy a remolque de esos avances, por lo tanto la brecha digital supone un riesgo, supone poder agrandar la exclusión social y esa es hoy la gran preocupación del colectivo.

– ¿Qué le parece Pontevedra en cuanto a accesibilidad?

– Así así. A ver, si hacemos una comparación con el resto de Galicia le faltan recursos. Sin profundizar demasiado, es la única de las siete principales ciudades de Galicia que no tiene un convenio con la asociación de sordos local para contar con un intérprete de lengua de signos con el que cubrir las necesidades de la vida diaria de las personas sordas.

– ¿Ha habido contactos con el gobierno local para cambiar esto?

– Sí que hubo contactos, varios. De hecho los once años que llevo como presidente de la Faxpg han sido once años de trabajo sin resultados en este sentido. Hay que aclarar un matiz: el Concello sí que apuesta por la accesibilidad, pero para las actividades que organiza el propio ayuntamiento, como lectura de pregones, talleres o ese tipo de acciones, pero para el día a día de las personas sordas, que va a hacer una gestión, que va al médico, que va a hacer la declaración de la renta no hay un servicio de intérpretes. Y sí lo tienen el resto de las ciudades de Galicia.