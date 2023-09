Un paseo contra la dolencia que tendrá “uno de cada tres”

La ciudadanía de Pontevedra tiene una nueva cita con la investigación en cáncer el próximo domingo 8 de octubre. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) organiza la quinta edición de su marcha “Pontevedra en marcha contra el cáncer”.

Será un paseo de menos de siete kilómetros, corriendo o caminando, en el que también podrán participar las mascotas de los asistentes. La marcha saldrá a las 10.30 horas de la avenid de Montero Ríos, para unir deporte, solidaridad “y mucha diversión para todos los públicos”. Así lo presentaron ayer los portavoces de AECC, acompañados de responsables del Concello de Pontevedra, de la Diputación Provincial, y las empresas Mourente Motor, Construcciones Ramírez, Avigal y Chema Sport, que son solo algunos de los patrocinadores de esta cita solidaria.

En esta presentación participó Loli Antelo, familiar de un paciente de un cáncer poco frecuente: “mi marido padece un linfoma de células T. Cuando se lo diagnosticaron no nos daban una respuesta. Movimos cielo y tierra y siempre obteníamos la misma respuesta: no hay un tratamiento específico para el cáncer de tu marido”, explicó. “Si uno de cada tres vamos a tener cáncer hay que seguir investigando. Cuanto más me informaba cuando diagnosticaron a mi marido más consciente era de la importancia de la asociación en la investigación, colaborando y apoyando a nuestros investigadores con ayudas y financiando proyectos de investigación en cáncer”, explicó Antelo.

Lo recaudado en esta marcha se destinará a continuar fomentando la investigación en cáncer, financiando proyectos de investigación, para alcanzar el objetivo de llegar al 70% de supervivencia en cáncer en 2030.

Inscripciones

Las inscripciones continúan abiertas y se podrán formalizar a través de la plataforma rockthesport.com, de manera presencial en la sede de la asociación en Pontevedra, o en las mesas que se ubicarán en la ciudad.

“Este domingo se conmemoró el Día Mundial de la investigación en cáncer para reivindicar la importancia de la investigación como la mejor herramienta para aumentar las cifras de supervivencia y el próximo 8 de octubre volveremos a hacerlo”, apuntan desde la entidad.

Gracias a la investigación, la supervivencia en cáncer actualmente se sitúa en un 55,3% en hombres y en mujeres en el 61,7% “pero desde la asociación nos hemos marcado un reto: superar el 70% de supervivencia para el año 2030, garantizando que nuestros investigadores tengan los mismos recursos que allí donde la investigación es una prioridad y garantizar que todas las personas con cáncer tengan acceso a los resultados de investigación. Para todo esto es vital que sigamos apoyando la investigación”, añaden.

Fiesta

Como parte lúdica del encuentro, esta marcha contará con un “pintacaras” a cargo de Ludiland y una gymkana organizada por el COLEF para los más pequeños y una clase de Zumba impartida por el instructor Bruno Hermida, para poner el broche a la jornada. Además, los participantes podrán inmortalizar ese recuerdo en un original fotomatón en una autocaravana de Polaroid Bus.

Esta también será la primera edición declarada “Amiga de las Mascotas”. Quienes asistan con su mascota recibirán unos bonitos detalles gracias a la colaboración de YowUp! y Moisés Mascotas.

Además, la entidad tiene en marcha en su perfil de Instagram (@contraelcancer.pontevedra) un sorteo de regalos en el que podrán participar todas las personas inscritas, para agradecer su participación en esta nueva edición.

Las inscripciones para esta prueba, no competitiva, continúan abiertas hasta el próximo 4 de octubre. También se podrá formalizar la inscripción el mismo día en la zona del evento. El precio por inscripción es de 12 euros para adultos y de 6 para menores de entre 4 y 12 años, que recibirán un regalo.