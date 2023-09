La vuelta a las aulas comienza en Pontevedra con 12.765 alumnos en colegios e institutos

La tan esperada vuelta a las aulas comenzó ayer lunes con felicidad, risas y mucha ansia por parte del alumnado. Lejos quedan aquellas imágenes de los niños llorando a las puertas de los centros. Los colegios e institutos de Pontevedra los recibieron entre una explosión de nervios y alegría, ya que las ganas de los menores de verse eran muy grandes.

En la ciudad son un total de 12.765 estudiantes de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, así como de Educación Especial. Son 122 menos que el curso pasado.

A nivel comarcal, la suma de todos estos cursos es de 24.075, es decir, 160 menos que el año anterior. Según los datos facilitados por la Consellería de Educación, cuatro de cada diez alumnos están en Educación Primaria, con 9.669, de los cuales 5.062 están en colegios del municipio capitalino.

Sin embargo, es la ESO la que retiene la caída de alumnado generalizada en el área de influencia de la Boa Vila, ya que este grupo incrementa su cifra respecto al año lectivo anterior un 3%. Son 7.896 en la comarca y 4.102 en la ciudad.

Muchos menos nacimientos

La caída de la natalidad está detrás de las cifras, que año a año van empeorando y preocupan tanto a nivel social como político. Sobre esta cuestión habló ayer el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que inauguró el curso en el CEP Campolongo, al que acudió acompañado por el concelleiro de Educación, Demetrio Gómez.

“Hay un problema de fondo grave, que es que hay poca natalidad. Y ese es un problema que tienen todos los colegios. Es malo porque la población no crece y hay poco recambio, algo que sucede en todos los sitios, y eso que en Pontevedra no nos podemos quejar. Estamos relativamente bien, ya que somos la ciudad más joven de Galicia. Nos encantaría tener que ceder un terreno para poder construir un nuevo colegio”, aseguró el regidor.

Asimismo, añadió que “en Pontevedra apostamos por que todo lo que se necesita en la ciudad esté en la ciudad: colegios, centros sanitarios...”. “Esto favorece hacer una ciudad mucho más habitable y la proximidad, para que la gente pueda ir andando y los niños se conozcan porque están en el mismo barrio. Están en el colegio, pero después también en una plaza o en actividades. Así se hace una ciudad de proximidad, para caminar, segura. Eso es muy importante”, considera Fernández Lores.

Puesta a punto de los centros

Otra cuestión importante que marca la agenda de este año son las obras que se han llevado a cabo o se llevaron durante el verano en los centros educativos. Al respecto también habló el alcalde de Pontevedra, que recordó que la responsabilidad en este ámbito a nivel municipal es solo de mantenimiento. “No es cambiar ventanas ni arreglar tejados ni hacer obras nuevas. Son trabajos de pintura, cristales, calefacción... Tenemos dos contratos con dos empresas, una para la zona norte y otra para la sur, de 100.000 euros cada uno. Tenemos recogido todo lo que necesitan los colegios y, en la medida de lo posible, se va haciendo”, resumió.

“Se hicieron todas las obras que se podían hacer y nos correspondían a nosotros y que eran absolutamente prioritarias para el inicio del curso. Hasta final del curso se seguirán haciendo todas las necesarias”, añadió, por su parte, el concelleiro de Educación.

Respecto al caso del CEIP Froebel, en el que tanto Concello como Xunta han llevado a cabo obras este verano para atajar los problemas de entrada de agua en el centro, Lores recordó que el gobierno autonómico “al final tuvo que reconocer que la responsabilidad era de ellos, en el tejado, con un problema estructural de fondo” que se arrastraba desde hace años.

En este sentido, lamentó que las competencias compartidas no deberían existir, como ocurre en el caso de Educación. “Yo estoy en la Fegamp desde hace muchos años y todos los alcaldes y alcadesas tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Nosotros no recibimos financiación para Educación, es una competencia exclusiva de la Xunta de Galicia, igual que ocurre con Sanidade. Nosotros colaboramos con algunas cosas, pero no puede ser que un colegio esté pendiente de funcionar por culpa de que alguien no haga lo que tiene que hacer”, se lamentó.

El caso del IES Valle-Inclán

Por su parte, desde la Consellería de Educación se informó, con motivo del inicio del curso escolar, de las obras que se han ejecutado o todavía se están ejecutando en los centros durante el actual mandato. En el caso del municipio de Pontevedra, las de gran envergadura corresponden a once colegios e institutos, encabezando el listado el IES Valle-Inclán, con una reforma integral que se acerca a los cinco millones de euros y que se inició este verano y se prolongará durante todo el año.

Precisamente ayer, el director de este centro, Daniel Mejuto, aseguró que las clases habían comenzado con “total normalidad” en este instituto. “El mayor cambio se va a producir cuando lleguen las aulas auxiliares, que es cuando se llevará a cabo el movimiento de alumnado, pero ahora mismo no hay cambios”, afirma.

Hay que recordar que está previsto que se instalen once aulas móviles en la Avenida de Montero Ríos, ante el instituto, a mediados del mes de octubre. “Hasta entonces esto funcionará con absoluta normalidad. El único cambio ha sido que tenemos baños nuevos tras las primeras obras”, concluye.

Una de las obras de gran envergadura llevada a cabo por la Xunta en centros educativos en la ciudad es la de la ampliación del CIFP Carlos Oroza, por un importe de 2,8 millones de euros.

Por su parte, la rehabilitación integral del IES A Xunqueira I y la ampliación del IES Luís Seoane superan en ambos casos los 700.000 euros de inversión. Destacan también las obras en la cubierta del CIFP A Xunqueira y las mejoras en el IES Gonzalo Torrente Ballester, IES Sánchez Cantón, CEIP A Xunqueira I, CEP Marcos da Portela y CEP Campolongo.

Además, se contempla la instalación de paneles fotovoltaicos en el CFIP A Xunqueira, IES A Xunqueira I e IES Gonzalo Torrente Ballester. Por último, otras obras menores se han llevado a cabo en el CEIP Froebel y la EPAPU Río Lérez.

En otros concellos de la comarca pontevedresa, tal y como informa la Xunta, se han llevado a cabo trabajos en centros de Barro, Marín, Poio, Caldas, Cerdedo-Cotobade, Sanxenxo y Vilaboa. Las partidas más elevadas han sido para el CEIP Sequelo de Marín, con más de 800.000 euros, y el CEIP de Portonovo, con una cantidad muy cercana. En ambos casos son rehabilitaciones integrales.