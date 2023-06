“Los famosos quieren alguien de confianza, sentirse cómodos y que los trates de tú a tú”

Artistas como Maluma, el líder del streaming Ibai Llanos y varios de los más importantes futbolistas de la Liga española (Joaquín es el más reciente en su Instagran) figuran en la cartera de clientes de Brian Pérez Quirós. Conocido como Brian Barber en las redes sociales, él mismo se ha convertido en un influencer con más de 30 millones de seguidores. Invitado por Manuel Novoa, importador de la marca ScareCrow Pomade Iberica, el barbero impartió este fin de semana en Pontevedra un monográfico que convocó a medio centenar de profesionales de la peluquería masculina.

–¿Cómo define su trabajo?

–Defino mi trabajo como algo que está considerado arte, porque es un trabajo que se hace con las manos, un trabajo que te tiene que gustar porque realmente es bastante sacrificado. Y, sobre todo, lo que creo que todos los barberos hacemos más es trabajar con ganas y con corazón, porque este es un oficio que te tiene que gustar y tiene que salir de ti. Si no, trabajar obligado no resulta.

–Deduzco que en su caso es una vocación ¿cómo surgió?

–Pues estaba en casa y de la nada empecé a cortar el pelo a mi hermano pequeño. Él estaba en Primaria, tendría unos 6 años, y yo me estaba recuperando de una lesión. Sinceramente, yo no quería ser barbero, pero estábamos en casa, no teníamos nada que hacer, me estaba recuperando, le corté el pelo y sentí que me gustaba. Vi que era algo que tenía que volver a hacer, porque me gustó. Y a raíz de eso llevo ya 7 años haciéndolo.

–¿Se ha decidido a montar su propia barbería?

–No, trabajo para un chico en Madrid y antes para otro en Barcelona, pero prefiero trabajar para alguien y así me resulta más fácil poder disfrutar mi tiempo libre, tener tiempo libre y no estar sometido a tanto esfuerzo metido en el negocio. Porque aparte de las 40 horas que tienes que trabajar en el salón, tiene que invertir muchas más horas en gestoría, en papeleo, así que prefiero vivir tranquilo y más cómodo.

–En su cartera de clientes hay influencers, jugadores, artistas ¿es muy diferente trabajar con famosos?

–Es trabajar igual, trabajar con ellos es realmente lo mismo, pero es gente que tienes que ir a sus casas, te tienen que abrir la puerta de sus casas, les tienes que dar una confianza. Y si ellos te cuentan cosas en confianza no puedes irlas contando por ahí, porque ellos están pagando un precio por el corte de pelo, y además de por el desplazamiento y por ir a su casa también por la confianza que ellos esperan. Porque si por ejemplo te viene un jugador de fútbol y se va a ir de un club y no lo sabe nadie, lo que no puedes hacer es ir contándolo por ahí, tienes que guardar una confianza, igual que si cualquier otro cliente te cuenta algo en confianza tampoco puedes ir contándolo. Los famosos lo que quieren es alguien de confianza, que vayas a su casa o vengan al salón se sientan cómodos; y que los trates de tu a tu, jamás los trates como un fan porque eso es lo que ellos no quieren. Yo los trato de tu a tu, no soy fan de nadie y en ese momento lo importante soy yo, porque ellos son los que necesitan de mi trabajo, no yo el trabajo de ellos. Lo pienso así y así siempre voy tranquilo.

–Se incorporó al sector de la barbería en un momento de eclosión ¿cada vez despierta más interés?

–Sí, estamos en una época en donde la barbería ha llegado en España a unos niveles bastante altos y si antiguamente los chicos querían ser albañiles porque era lo que le inculcaban los padres ahora en estamos en un sociedad, en una época, que se valora más el estilo, los chavales se reflejan más en el estilo, el pelo, la ropa. ¿Y qué pasa? Que el mundo de la barbería, como también el del tatuaje, está muy de moda y todos los chavales ahora quieren ser peluqueros o tatuadores, es un gremio que está creciendo muchísimo.

–¿Qué corte de pelo recomienda para estar a la moda este verano? ¿Qué es lo que más le piden?

–Ahora mismo me piden mucho un taper fade, que es un corte que se degrada las patillas y un poquito la nuca, y arriba se hace un texturizado con el pelo hacia adelante. Así el chaval puede ir con el pelo cortito, va a ir fresco y va a tener su degradado en las patillas y en la nuca, que le va a dar el flow que se está llevando en este 2023.