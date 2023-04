Solo diez de cada cien casos de cáncer de colon tienen un carácter hereditario previo

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) salió ayer de nuevo a la calle con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, que se celebra cada 31 de marzo, para llamar a la acción a la población y que participe en los programas de cribado del Sergas en la detección de esta enfermedad, que se cura en el 90% de los casos. La campaña “Mueve el culo” o “Move o cu” se desarrolló con el reparto de folletos informativos entre los vecinos de Pontevedra en diferentes mesas instaladas en la ciudad.

Rebeca Castro, técnica de prevención de la AECC de Pontevedra, explica que es fundamental evitar los factores de riesgo: sedentarismo, alcohol, fumar, mala alimentación...

“Sobre todo llamamos a la acción a la población de 50 a 59 años a que acudan a la prueba de cribado, ya que es el tipo de cáncer de mayor incidencia tanto en Galicia como en el conjunto de España. El perfil del paciente suelen ser personas que no llevan un estilo de vida saludable y, aunque hay una gran creencia en que la herencia genética tiene una gran implicación, realmente este porcentaje es solo de un 5% o 10%”, resume.

Actualmente, tal y como informa, la participación en los cribados poblacionales es del 45% del total de personas que reciben la invitación por parte del Sergas. “No son unas malas cifras, pero aún hay que abordar esas barreras por las cuales la gente no se hace la prueba”, recalca.

Motivos para no participar

Entre los motivos por los que no participan, destacan que se encuentran bien de salud y no tienen síntomas, “cuando lo preocupante es que el cáncer de colon es una enfermedad silenciosa que cuando empieza a dar síntomas ya está en estadíos avanzados”, señala Castro.

“También mucha gente alega que no recibió la invitación ni el kit, por eso queremos insistir en que todas aquellas personas entre 50 y 69 años van a recibir esta prueba, por lo que si no es así es porque quizá su dirección postal no esté actualizada”, añade.

“Los cribados mejoran el pronóstico del 30% de los cánceres y uno de ellos es el de colon”, matiza.

La edad, el sobrepeso y el sedentarismo son algunos de los factores de riesgo de esta enfermedad, de la cual fueron diagnosticadas el año pasado 937 personas en la provincia de Pontevedra.

Poca sintomatología

Se trata de un tumor maligno que aparece en el intestino grueso a partir de una lesión llamada pólipo. Algunos pólipos, llamados adenomas, son lesiones premalignas que pueden transformarse en cáncer tras varios años de evolución y extenderse a otras partes del cuerpo. Pueden extirparse evitando así que evolucionen a cáncer.

Este tipo de cáncer no suele causar ninguna molestia hasta que está muy avanzado. Por lo general en fases iniciales se producen cambios de hábito intestinal, ya sea en forma de diarrea o estreñimiento, de varias semanas de duración y emisión de sangre por el recto sin molestias anales.