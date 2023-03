Descubriendo el Lérez desde otra mirada

Ana, Iria, Noelia, Héctor... y así hasta diez estudiantes guiaron ayer a un grupo de personas ciegas en una ruta sobre la historia de Pontevedra. La iniciativa “Os segredos agochados do río Lérez”, organizada por el CIFP Carlos Oroza y el Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Pontevedra, llevó a los participantes a recorrer el trayecto entre el puente de O Burgo y el Edificio Castelao del Museo de Pontevedra, pasando por la Illa das Esculturas, en una experiencia divertida e instructiva de aprendizaje mútuo en la que no faltó un ligero picoteo.

“Pontevedra es deliciosa, pequeña y con rincones atractivos. Esta vez quisimos salir de la ciudad e ir al entorno natural”, explicó al inicio de la actividad Tina Otero, profesora del Carlos Oroza, una de las tres promotoras de esta iniciativa junto a Tareixa Fernández y Pilar Tallón. Llevan ya una década repitiéndola para formar al alumnado del sector de la hostelería y el turismo que entran en contacto con la atención y servicio adaptados a las personas con algún tipo de discapacidad visual gracias a esta colaboración del CRE de Pontevedra. Cada año varían el espacio, la temática y los recursos y completan la ruta con una comida, que este año será un “brunch”, o más conocido como desayuno-comida, que tendrá lugar el próximo 13 de abril en la cafetería del instituto del centro de FP. Durante el servicio, los estudiantes podrán demostrar lo aprendido en habilidades y trato con personas ciegas. Salida desde O Burgo El punto de encuentro del grupo fue el puente de O Burgo, donde la primera de los diez alumnos, Ana, hizo de guía intérprete en este lugar. “El río Lérez es de gran importancia para la historia de Pontevedra, por su actividad pesquera e industrial. En el siglo XX resultó muy afectado por el proyecto de la autovía entre Pontevedra y Marín, pero ya en el siglo XXI se decide darle la importancia que merece con Pontevedra Flúe, que además ayudará a luchar contra el cambio climático”, explicó. A través de un plano del río en braille, los participantes recorrieron el cauce entre los ocho puentes. En su turno, Noelia hizo un repaso sobre algunas personalidades que hicieron historia en la ciudad vinculadas a Lérez, como el médico Enrique Ballina, muy querido por la población, también llamado “el médico de los pobres”; Manuel Gama Casalderrey, “el marxista del rural”; Gonzalo Jar Couselo, militar galleguista con un profundo amor por la tierra y la lengua, o la señora Lola, seguidora y trabajadora del Pontevedra C.F. La ruta continuó con un repaso de los edificios emblemáticos que encontraron a su paso, como el Pabellón Municipal de los Deportes, obra del arquitecto Alejandro de la Sota. También conocieron de cerca el proceso de creación de la Illa das Esculturas, donde disfrutaron de una cata de pastas y té realizados por los alumnos de Panadería y Pastelería y Servicios. Las asignaturas pendientes a nivel municipal El premiado modelo de ciudad amable de Pontevedra todavía tiene algunas asignaturas pendientes que cumplir. José Ángel Abraldes, director del CRE de la ONCE destaca la ausencia de semáforos sonoros para las personas ciegas e indica que solamente hay uno en la calle Uxío Novoneyra. También echa en falta que algunas de las exposiciones en la calle, como la de “Pontevedra Flúe” en el puente de O Burgo, incluyan las explicaciones en braille. “Generalmente, se hacen las cosas y no se prevé la necesidad, solo se ven después. Son muchos los elementos sonoros que pueden ser útiles, desde una fuente a un semáforo”, recalca.